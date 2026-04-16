Muere un motorista en Cartagena tras chocar con un coche
El hombre de 61 años ha fallecido a pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia
Murcia - Publicado el
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Un motorista de 61 años ha fallecido este mediodía en Cartagena tras un accidente de tráfico en el que se ha visto implicado un turismo. El suceso ha tenido lugar sobre las 13:56 horas en la calle Sebastián Feringán, justo en frente del Hospital Perpetuo Socorro.
A consecuencia del fuerte impacto, el motorista ha salido despedido varios metros. Inmediatamente, un médico y un enfermero del hospital cercano han sido los primeros en asistir al herido en el mismo lugar del siniestro.
Poco después, la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 ha enviado una ambulancia. A pesar de la rápida intervención de todo el personal sanitario, no ha sido posible reanimar al hombre, que ha fallecido en el lugar.
Hasta el lugar del accidente también se ha desplazado una patrulla de la Policía Local de Cartagena para regular el tráfico e iniciar la investigación sobre las causas del choque.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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