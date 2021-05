La ganadería de La Rioja alerta de su situación: el consumo no se reactiva y los precios continúan en mínimos

El consumo de cordero no se ha reactivado y, por lo tanto, las ventas siguen bajo mínimos. Las explotaciones ganaderasno tienen viabilidad económica porque a ese descenso del consumo hay que sumarle la caída del precio del cordero que ronda los 50 euros.

Los ganaderos siguen sufriendo pérdidas. Mantienen a su ganado con los mismos gastos e incluso más porque los corderos crecen en sus explotaciones. La llegada de mayo y las Comuniones tampoco ha traído un incremento en el consumo de corderos.

Rodrigo Fernández es un ganadero joven que tiene su rebaño en Santa Engracia. Nos cuenta que la situación no mejora, "no hay noticias de mejoría". Ahora la ganadería tiene puesta sus esperanzas en el verano para que las chuletillas al sarmiento animen el consumo. De momento, estas explotaciones no son viables, se acumulan las pérdidas.

Por si la caída en el consumo fuera poco, los ganaderos sufren también la caída de los precios: 50 euros el cordero y ahora están más tiempo en las explotaciones por lo que suponen un mayor coste para nuestros ganaderos.

Rodrigo tiene en estos momentos unas 450 ovejas y 120 corderos:

El campo riojano necesita precipitaciones. La lluvia es imprescindible para todos los cultivos pero los pastos están especialmente necesitados. La sierra riojana necesita agua para dar de comer al ganado ovino, caprino, vacuno y equino. Los pastos presentan ya un desarrollo muy lento y el golpe del calor del pásado sábado les ha afectado negativamente. Y es que, marzo y abril han sido meses secos. De hecho, las últimas precipitaciones importantes son las que dejó la borrasca Filomena en La Rioja.

Con estos "ingredientes", la situación de la ganadería riojana sigue siendo preocupante.