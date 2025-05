Una ganadera riojana advierte de la presencia del lobo cerca de Logroño: "Va a volver a pasar, está detrás"

Logroño - Publicado el 13 may 2025, 15:40 - Actualizado 13 may 2025, 15:48

A tan solo 20 km de Logroño. En Viguera. Una sucesión de ataques de lobo ha causado la muerte de 14 ovejas en los últimos días. El rebaño de Aitor Santibáñez ha sido su última víctima en La Rioja.

No sorprende el ataque, ni los daños al sector del ovino pero sí pone en alerta la presencia del lobo y sus ataques en una zona tan próxima a la capital riojana.

En los últimos meses se han producido ataques en Almarza, Torre, Muro y Jalón de Cameros. En otras ocasiones en Nieva. Eran las zonas más cercanas a Logroño donde se habían producido ataques del lobo, hasta ahora. El lobo se acerca y se queda prácticamente a las puertas de Logroño.

Son tiempos difíciles para todos los ganaderos en extensivo. Quienes han sufrido ataques y conocen muy bien la situación, sienten como suyos estos ataques. Quienes no los han sufrido temen que les toque pronto.

Los ganaderos advierten de que el lobo baja del monte. Si los rebaños desaparecen en las alturas, bajará a buscar en el valle.

Así lo explica en COPE Rioja María José González, ganadera en Laguna de Cameros. "Lo que ha ocurrido no es extraño, es algo que tristemente se esperaba porque al haber menos rebaño en las alturas, los lobos se buscan la vida". "Viguera linda con Luezas y con Torre y en esos municipios el lobo campa a sus anchas, así que ese camino es muy sencillo".

COPE María José, junto a su rebaño en Laguna de Cameros

"Van a volver a producirse ataques en la zona, no hay duda, tenemos que estar todos con esa sospecha de que está detrás, aunque no lo veamos". Critica que las modas de proteccionismo exagerado están poniendo "en riesgo la vida de nuestros pueblos". Hay pueblos en los que no se puede vivir de otra cosa.

María José insiste en que, en determinados enclaves de La Rioja, sin ganadería, no habrá vida porque no es posible que salgan adelante cultivos. La despoblación rural lejos de estar en vías de solución puede acentuarse.

COPE María José, ganadera en Laguna de Cameros, ha sufrido el ataque del lobo

Para evitarlo, desde Laguna de Cameros, María José pide medidas concretas al Ministerio de Transición Ecológica.

Si en 1994 en La Rioja había 243.895 cabezas de ganado, a fecha de 2023 los registros regionales cifraban ya el total de animales en 83.258. Y siguen desapareciendo. Algunos ganaderos apuntan ya a que las ovejas en extensivo están en peligro de extinción. El volumen de ovejas se ha reducido en casi dos tercios en estos últimos 30 años.