Un exabogado de Francisco Javier Almeida, en COPE: "Él tenía miedo de sí mismo, veía el problema que tenía"

En prisión era un tipo solitario e introvertido, pero también inteligente y hasta cordial. El abogado durante varios años de Francisco Javier Almeida, el hombre acusado de haber matado a un niño de 9 años el pasado jueves en Lardero (La Rioja), ha contado este miércoles en COPE cómo fue su labor defendiendo a un sujeto condenado ya por dos agresiones sexuales y un asesinato.

El letrado sostiene que él mismo se tenía miedo. "Él manifestó que no quería que le pusiesen en libertad, porque él veía el problema que tenía y tenía miedo de volver a caer", explicaba Antonio Amancio. También ha contado cuál es el cuadro psicológico que padece Francisco Javier: "Se sostenía que tenía desviaciones en la conducta sexual, como fetichismo o necrofilia. Esquizofrenia no tenía, ni ninguna de esas patologías para que un psiquiatra dijese que este señor estaba loco".

Por último, el letrado ha subrayado que no le volvería a defender, pero que en estos últimos tiempos le ha llamado en varias ocasiones: "Me llamaba por teléfono, de vez en cuando, y me contaba que estaba bien, que estaba paseando por El Sardinero. Yo me quedaba flipado. Decía que estaba por Santander, que le habían dado vacaciones", sostiene.

Según ha podido saber COPE, Almeida salió en libertad condicional en abril del año pasado por una decisión judicial, advierten en prisiones, previo informe entre otros de la Junta de Tratamiento de la Cárcel.

Francisco Javier Almeida, el asesino de Lardero en prisión

39 PERMISOS PENITENCIARIOS

El detenido como presunto autor del homicidio de un niño de 9 años en Lardero , quien está en libertad condicional desde abril de 2020, disfrutó de 39 permisos durante el tiempo que permaneció en la cárcel sin que se registraran incidentes, han confirmado fuentes penitenciarias.

En noviembre de 2019, cuando ya había cumplido las tres cuartas partes de la condena, se reunió la Junta de Tratamiento de la cárcel del Dueso (Cantabria) y acordó, con división de opiniones, que continuara en el segundo grado (régimen ordinario). El interno recurrió esta medida ante Instituciones Penitenciarias y la administración le concedió el tercer grado (régimen abierto) al tener en cuenta que había cumplido las tres cuartas partes de la condena, que en los 39 permisos no se habían registrado incidentes y que el régimen tratamental era positivo.

VIGILADO EN PRISIÓN

COPE ha tenido acceso a más detalles sobre las medidas penitenciarias que se han impuesto ante la entrada en prisión de Francisco Javier Almeida. El preso se encuentra cerca del lugar donde tuvo lugar el fatídico suceso, de hecho solo le separa una carretera. Se encuentra en la prisión de Logroño con solo 230 internos y ha sido ubicado en el módulo nueve, el de aislamiento.

Francisco Javier Almeida a vuelto a la cárcel de Logroño, presunto autor del homicidio de un niño de 9 años en Lardero

Además, las autoridades penitenciarias han decidido aplicarle el programa anti suicidios. Es decir, está acompañado por un preso en todo momento, que se encuentra en una celda colindante separada por una mampara de cristal. En este sentido, COPE ha podido conocer que la orden que tienen los funcionarios de prisión es de realizar una tarea de vigilancia cada hora, incluso de noche. Los responsables del centro respirarán tranquilos, explican a COPE medios penitenciarios, solo cuando Almeida salga destinado a otro centro fuera de La Rioja.