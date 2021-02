Así es Eve Hewson, la hija de Bono (U2) que triunfa como actriz en Netflix

Eve Hewson es la hija de Bono, el líder carismático de la banda irlandesa U2 y de la activista Alison Hewson. Tiene 27 años (Dublín; 7 de julio de 1991) y según Bono, Eve fue llamada así a por haber nacido el 7 de julio a las 7:00. Eve está dentro de la palabra "seven".

Tiene dos hermanos menores, Elijah Bob Patricius Guggi Q. y John Abraham Hewson, y una hermana mayor, Jordan Hewson. Eve estudió en el St. Andrew's College en Dublín y asistió a la Universidad de Nueva York antes de tomar la decisión de ser actriz.

EVE HEWSON, LA HIJA DE BONO (U2)

Su padre Bono siempre ha querido que Eve se mantuviera fuera del mundo del espectáculo, pero Eve siempre ha querido ser actriz. Por ello se matriculó en un programa de teatro en la Universidad de Nueva York durante tres años. Allí estudió actuación, producción teatral y diseño teatral, y se graduó en 2013.

Hewson hizo su debut como actriz en 2005 junto a su hermana Jordan en el cortometraje de Erica Dunton 'Lost and Found'. Realizó su debut en un largometraje dirigido igualmente por Dunton, 'The 27 Club'. Ese mismo año, Eve formó parte de un programa de actuación en la New York Film Academy. En 2010, apareció en el vídeo musical de la canción 'For the First Time' de la banda irlandesa The Script.

El papel de más alto perfil de Hewson hasta ese momento le llegó en 2011 con su participación junto a Sean Penn y Frances McDormand en el filme de Paolo Sorrentino 'This Must Be the Place'.

Desde 2014, es co-protagonista de la serie televisiva de Cinemax 'The Knick', dirigida por Steven Soderbergh y en 2018 interpretó a Lady Marian en la cinta Robin Hood, dirigida por Otto Bathurst y protagonizada por Taron Egerton. Otro de sus grandes trabajos fue en El puente de los espías de Steven Spielberg (2015), donde hizo de hija de Tom Hanks.

EVE HEWSON EN NETFLIX

Ahora ha conseguido ha conseguido triunfar con 'Detrás de sus ojos', el nuevo fenómeno de Netflix. La actriz irlandesa interpreta a Adele, uno de los vértices del triángulo de la miniserie que se ha convertido en lo más visto de la plataforma. Se trata de un thriller psicológico basado en la novela homónima de Sarah Pinborough que se estrenó en Netflix el 17 de febrero.