Cuando en 1978 Juanvi se rompió el menisco, no sabía que era algo que le salvaría la vida. Este suceso hizo que los médicos le encontraran una anomalía muy preocupante: tenía un corazón demasiado grande. Desde entonces ha recorrido un camino muy duro, empezando por una larga espera y pasando por tres trasplantes que le han convertido en la única persona en el mundo que ha tenido un póker de corazones.

El renacido

Juan Vicente del Álamo Carranza, Juanvi, nació en Logroño el 18 de octubre de 1960. Pero renació en Pamplona, en la Clínica Universidad de Navarra, el 27 de septiembre de 1990, el 1 de julio de 2003 y el 24 de mayo de 2012, fechas correspondientes a sus tres trasplantes de corazón que le han permitido prorrogar una vida no exenta de sufrimiento y sacrificio, pero también plena de afán de superación, agradecimiento y solidaridad.

Una conmovedora historia que sedujo al realizador mexicano Santiago Vallado y que el gran público ya puede disfrutar tras su estreno mundial, esta semana, en el festival 'Octubre Corto' de Arnedo, donde ha sido una de las películas premiadas.

"La historia de Juanvi me llegó a través de la asociación de trasplantados", recuerda Vallado a COPE Rioja. "Estaba realizando un trabajo sobre ello y fue allí donde me dijeron que contactara con él. Entonces le conocí. Sin embargo no fue hasta un viaje que realicé por el Norte de España con mi esposa cuando llegué a Logroño y en su restaurante, La Cabaña del Tío Juarvi, me contó realmente toda su historia".

El director explica que con su trabajo, titulado 'ElRompecorazones', el mensaje que quiere trasladar al público "es el de que todos podemos cumplir nuestros retos, pequeños o grandes, si nos lo proponemos de verdad. De hecho, a mí me paso", confiesa. "De siempre me ha gustado correr. Y hasta que conocí a Juanvi corría un poquito siempre que podía. Desde entonces, he terminado tres maratones. Lo único que hay que hacer es proponérselo de verdad, cuidarse como hace él y entrenar".

En apenas 20 minutos de película, el emotivo documental refleja perfectamente el carácter abierto y sincero de su protagonista. "Lo que más valoro de Juanvi -concluye Vallado- es que nos abrió su corazón para contarnos una historia maravillosa. Y lo cierto es que siento una profunda admiración por él porque a veces nos quejamos de nuestros problemas sin reparar en que hay otros muchísimo más gravés que nos pueden ayudar a relativizar y a superar cualquier tipo de barrera".

En 'El Rompecorazones' también hay un pequeño hueco para este medio de comunicación, COPE Rioja, que el 22 de noviembre de 2018 entregó a Juanvi su premio 'Valores humanos' por su lucha constante para incentivar la donación de órganos en nuestro país. Un merecido reconocimiento que sirve como punto de partida para este documental, que es una auténtica lección de vida.