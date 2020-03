10 ejemplos de ayuda solidaria contra el coronavirus en La Rioja que debes conocer

Lo más importante para ayudar en la crisis del coronavirus es quedarnos en casa pero hay iniciativas solidarias y altruistas en La Rioja que puestas en marcha contribuyen a aliviar el sistema. En COPE.es te contamos algunas para animarte e inspirarte.

PRODUCCIÓN MATERIALES DE PROTECCIÓN

En los últimos días, y a instancias del Gobierno regional, decenas de empresas de toda La Rioja de múltiples sectores han puesto en marcha una cadena de producción de los materiales de protección e higiene necesarios para el Servicio Riojano de Salud. Ante el aumento de pacientes ingresados por COVID-19 en los centros hospitalarios de la región, la demanda de este tipo de material se ha multiplicado en los últimos días. Varias empresas del sector textil, del calzado y de la fabricación de butacas, se han volcado en la producción de prototipos que permiten la producción de batas hidrófugas, gorros, patucos, calzas, calzas altas y capuchones de uso quirúrgico. En concreto, este fin de semana más de quince empresas del sector del calzado de Arnedo coordinados por una empresa de producción de trajes hidrófugos para bomberos, con más de 100 trabajadores voluntarios, han producido más de 2.000 batas hidrófugas reutilizables, uno de los materiales que eran más urgentes para esta semana. Después de las pruebas y las entregas ya realizadas, la producción de este artículo será de unas 5.000 batas por día, lo que cubrirá la demanda del Servicio Riojano de Salud en las próximas semanas. De la misma forma, este fin de semana varias empresas de la industria química y alcoholeras han producido más de 1.300 litros de hidrogel alcohólico, necesario en el hospital y en los centros sociosanitarios para mantener las medidas de higiene establecidas para frenar la expansión del coronavirus. Dicha producción ya ha sido entregada y repartida en los diferentes centros y se cuenta con el material necesario para producir más cuando sea necesario.

IMPRESIÓN 3D

Otro de los sectores que se han unido a la producción regional son los creadores mediante impresión 3D. Hace algo más de una semana, a través de la página web www.coronavirusmakers.org se comenzó a organizar a empresas y particulares con conocimientos de impresión 3D a través de un canal de Telegram a nivel nacional. En un día y medio el número de “makers” sobrepasó las expectativas de los creadores y comenzaron a organizarse a nivel regional. Actualmente el grupo de La Rioja tiene cerca de 300 miembros, de los cuales, más de 200 tienen capacidad para producir material en 3D.

TELÉFONO DE LA ESPERANZA

El Teléfono de la Esperanza 941 49 06 06 está disponible 24 horas al día. En La Rioja cuenta con 40 voluntarios activos recibiendo llamadas día y noche. El miedo es un sentimiento común en estos días de incertidumbre, en los que se tambalean nuestras rutinas y pensamos mucho en nuestra salud. Son muchas las preocupaciones que nos asaltan y nuestro estado de alarma está en contina alerta.

REPARTO DE ALIMENTOS

Caritas sigue al pie del cañón, ahora más que nunca, dando su ayuda a quienes más lo necesitan. Es habitual su reparto de alimentos entre las familias más vulnerables y, a pesar del coronavirus, ese servicio esencial se sigue dispensando. Ahora bien, con las modificaciones y protección adecuadas al momento. Con la organización y batuta de Cáritas La Rioja, Sara Narro y Anne Gonzalo preparan los lotes de alimentos para entregar a las familias más necesitadas. Son dos jóvenes voluntarias que en esta crisis han tomado el relevo de los voluntarios mayores que normalmente hacen esta tarea en Cáritas. Las personas mayores o con patologías previas se tienen que proteger, no pueden realizar esta tarea (ahora se ocupan de un necesario acompañamiento telefónico) y ellas han recogido su testigo para protegerles y seguir estando al lado de quien más lo necesita.

VÍCTIMAS VIOLENCIA MACHISTA

Cruz Roja en La Rioja está alerta por el riesgo que puede suponer el confinamiento para mujeres víctimas de violencia machista. Para ello, mantiene contacto con las mujeres que han pasado por el Centro de Acogida. Está situación puede pasar una factura especialmente grave a la población más vulnerable. Las mujeres víctimas de violencia machista son un colectivo de riesgo en estos momentos.

INTERNET SOLIDARIO

La empresa riojana 'knet' ha donado cien tarjetas SIM a los niños y jóvenes que se benefician de los programas sociales de Cruz Roja. Esta empresa local de comunicaciones ha entregado ese centenar de tarjetas de 8 gigas y un mes para los participantes en los programas de refuerzo educativo de Cruz Roja sin acceso a Internet.

SECTOR PRIMARIO

Es el caso de Roberto Vázquez, un agricultor de Calahorra dedicado a la producción de hortalizas, ahora casi todo de invernadero. En esta época del año, lechugas y rábanos son los principales productos de Roberto. La producción de lechugas va bien y las vende, sobre todo, al País Vasco, Castilla y León y parte de Aragón. Por el contrario, no ha podido dar salida a los rábanos, porque, como las alcachofas, se venden mayormente en mercadillos de la zona, tanto de La Rioja, como de Navarra. Mercadillos que ahora están prohibidos para evitar aglomeraciones de gente. Roberto Vázquez lleva sus hortalizas a un almacenista. Los pedidos casi se realizan el mismo día. Este agricultor de Calahorra y su mujer, con una niña de pocos meses, tienen que acudir en coches diferentes para no ser multados a los invernaderos, donde luego están completamente solos. No entiende esa medida cuando, apunta, están juntos en todo momento. Roberto también reclama un mayor reconocimiento para el sector primario en esta crisis sanitaria provocada por el coronavirus, aunque tampoco es lo que más le preocupa, sino defender lo que más quiere y su negocio.

GRANJA DE POLLLOS

Un buen ejemplo es el de Ana Pérez Saénz, propietaria junto con su hermana Raquel de una granja de pollos, Avícola Rioja, ubicada en la localidad riojana de Quel y que sigue “al pie del cañón”, suministrando producto a conocidas cadenas de supermercados de La Rioja y de otras Comunidades Autónomas, dado que forma parte de una cooperativa con base en Navarra, pero de ámbito estatal.

MEDICAMENTOS

Se ha habilitado el teléfono 941 294 388 al que se pueden dirigir todos aquellos que necesiten medicación, no cuenten con una red de apoyo y no puedan conseguirlos de otra forma. El estado de alarma y las medidas de lucha contra el COVID-19 están afectando al día a día de la ciudadanía, también a las personas dependientes. Para dar respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables que carecen de una red social de apoyo, el Gobierno de España junto con el de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, y la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Rioja, facilitarán el acceso a los medicamentos a las personas con especiales dificultades durante la vigencia del estado de alarma.

DONACIONES DE UN BAZAR CHINO

Yao Yang Zhu, un empresario chino que vive en Logroño desde hace 26 años y posee tres bazares en la capital riojana, también apoya la lucha contra la expansión del coronavirus. Concretamente, Yao Yang Zhu ha donado un centenar de mascarillas y recipientes dispensadores para depositar el gel hidroalcohólico a agentes de la Guardia Civil de Tráfico destinados en la capital riojana. En señal de la amistad que le une a algunos agentes del Destacamento de Tráfico de Logroño, este empresario decidió donar algunas mascarillas para que estos guardias puedan realizar su trabajo "bien protegidos".