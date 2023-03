Educación: "El 94,9% de los niños de La Rioja serán escolarizados en el centro primera opción de sus padres"

El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ha informado hoy de que el 94,9 por ciento de los 2.261 niños que han solicitado ser escolarizados en La Rioja han entrado en el centro que suponía la primera opción de sus padres, lo que supone 2.144 niños.

En rueda de prensa junto al director general de Gestión Educativa, Emilio Izquierdo, ha detallado que 91 niños entrarán en la que ha sido la segunda opción por lo que, en total, el 98,9 por ciento entrará en primera o segunda opción.

A falta de que mañana se publiquen las plazas de adjudicación en los diferentes centros, momento en el que empezará el proceso de reclamación, Uruñuela ha informado de que catorce niños (once de Logroño y tres de Calahorra) entrarán en tercera opción y tres en la cuarta o quinta.

Por otro lado, ocho familias se han quedado sin plaza al haber registrado una sola opción y no haber entrado en ella. No obstante, ha garantizado que todos los niños serán escolarizados. Uruñuela ha incidido en que "las familias riojanas han pedido plaza en los centros a los que de verdad querían ir, no a los centros en los que tenían ciertas garantías de que habría plazas libres".

Ha valorado que "se ha terminado el peregrinaje agónico de muchas familias por centros educativos en busca de una plaza libre" así como el "impacto positivo que ha supuesto durante estos tres años el nuevo decreto de Escolarización y el sistema del bombo único".

Para Uruñuela, "las familias riojanas han podido tomar, en libertad y con total tranquilidad y seguridad, una decisión tan importante como es la del colegio en el que escolarizar a su hijo o hija".

Por cabeceras de comarca y principales municipios, en Logroño se han adjudicado 1.111 plazas, algo más de la mitad del total: de ellas, el 91,9 por ciento se han dado a la primera opción solicitada y el 98,7 por ciento si se juntan primera y segunda opción.

En Calahorra, de 191 solicitudes se han adjudicado el 91,1 por ciento en primera opción y el 95,3 por ciento entre primera y segunda. En Alfaro, de 91 solicitudes se han adjudicado el 97,8 por ciento en primera opción y el cien por ciento entre primera y segunda.

En Arnedo, de 105 se han dado el 98,1 por ciento en primera opción y el cien por ciento entre primera y segunda.

En Haro, de 81 se han dado el cien por ciento en primera opción, y en Lardero de 71 se han dado el 98,6 por ciento en primera opción y el cien por ciento en primera y segunda.

En Nájera se han dado en primera opción el cien por ciento de las 53 plazas solicitadas, y en Santo Domingo de La Calzada también se han dado el cien por ciento en primera opción, en este caso con 51 plazas solicitadas.

En Villamediana, de 57 plazas se han dado el 98,2 por ciento en primera opción y el cien por ciento en primera y segunda.

En cuanto a los centros sin comisión, se han dado en primera opción el cien por ciento de las 442 plazas solicitadas.