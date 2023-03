El candidato de Ciudadanos para la Alcaldía de Logroño es Eduardo Peña

El Comité Autonómico de Ciudadanos La Rioja, a propuesta de la Agrupación Local de Logroño y siendo ratificado por su Comité Permanente, ha aprobado la candidatura de Eduardo Peña como candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de la capital riojana para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

Eduardo Peña, de 43 años de edad y natural de Logroño, estudió Derecho en la Universidad de La Rioja y lleva trabajando en el sector privado desde 2005, ocupando puestos directivos en banca, seguros, recursos humanos o servicios del tercer sector. Además, ha colaborado activamente con Cruz Roja o YMCA en formación para el fomento de empleo de jóvenes y personas con discapacidad y de la inclusión de migrantes.

"Si me he postulado como candidato es porque quiero un espacio liberal que recupere la confianza de los logroñeses, ojalá incluso entusiasmo, en que su Ayuntamiento les escuche y les ayude a resolver sus problemas, en lugar de crearlos", ha señalado. Peña ha destacado que "muchos logroñeses no quieren el modelo de ciudad que nos está imponiendo Hermoso de Mendoza, con sus socios de PR+ y Unidas Podemos, sin escucha y sin diálogo, sin equilibrio de intereses pero con enfrentamiento soberbio y con graves errores de ejecución".

El candidato liberal señala que "tampoco resulta creíble la alternativa que ofrece el PP, que presenta un equipo que ya ha demostrado lo que da de sí, y que además, durante esta legislatura, se ha puesto de perfil en cada decisión controvertida de la Junta de Gobierno". En las próximas fechas Peña irá desvelando las claves de su candidatura, así como su programa de trabajo para la legislatura municipal 2023/2027. "Queremos que el Ayuntamiento de Logroño vuelva a ser la casa de todos, no el castillo de los caprichos de algunos", ha concluido.