La EBAU se realizará en varias localizaciones de Logroño, Haro y Calahorra para evitar desplazamientos masivos

La EBAU se realizará en diferentes localizaciones de Logroño, Haro y Calahorra para evitar desplazamientos masivos y garantizar la salud y la seguridad de los participantes

Las pruebas se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria y los días 5, 6 y 7 de julio en convocatoria extraordinaria La Comisión Organizadora de la EBAU, en sesión celebrada hoy, ha aprobado el Plan de Contingencia para la realización de la prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en La Rioja. Este año la prueba se caracteriza, por un lado, por recuperar sus fechas tradicionales de celebración previas a la pandemia, en concreto, los días 2, 3 y 4 de junio en convocatoria ordinaria y los días 5, 6 y 7 de julio en extraordinaria. Por otro lado, y al igual que el curso anterior, la prueba mantiene un diseño más flexible para garantizar la equidad de todo el alumnado riojano en el acceso a la universidad.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones, desplazamientos masivos y adoptar los medios adecuados para proteger la seguridad y la salud de las personas implicadas en la realización de las pruebas frente a la pandemia, la EBAU se desarrollará en tres localidades. En concreto, los estudiantes matriculados en centros de bachillerato de Haro, Nájera y Santo Domingo de la Calzada realizarán las pruebas en Haro; los estudiantes matriculados en centros de bachillerato de Alfaro, Arnedo y Calahorra en Calahorra. Por último, los estudiantes matriculados en centros de Logroño, Lardero y Fuenmayor realizarán las pruebas en Logroño. La ubicación de los estudiantes en las diferentes localizaciones se hará pública en fechas próximas.

Además, este Plan de Contingencia señala que para aquellas personas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y en la fecha de las pruebas no hayan finalizado el periodo de aislamiento, o las que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19, tendrán la posibilidad de realizar la prueba en una fecha alternativa.

En la convocatoria ordinaria, la nueva fecha de evaluación deberá ser anterior al 18 de junio de 2021, garantizando que los resultados provisionales sean publicados antes del 25 de junio de 2021. En el supuesto de no poder cumplir con este calendario, la fecha de evaluación será la fijada para la convocatoria extraordinaria (5, 6 y 7 de julio), entendiendo que en este caso el examen en la convocatoria extraordinaria se contemplará como superado, si es el caso, en la convocatoria ordinaria, circunstancia que se certificará por la Universidad de La Rioja.

Medidas generales de prevención frente al COVID-19

Además de las medidas organizativas, los estudiantes deberán realizar una declaración responsable en la que se acredite estar al tanto y aceptar las medidas de salud pública vigentes al respecto. Por otro lado, de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el Plan recoge una serie de medidas específicas de prevención y control frente al COVID-19. En las mismas se señala que no podrán acceder al centro de examen aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad, aunque no presenten síntomas y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario requerido, o las que se encuentren en período de cuarentena por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19; que será obligatorio mantener la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros y utilizar mascarilla (se recomienda el uso de mascarilla higiénica a poder ser reutilizable o mascarillas tipo FFP2), que en todas las aulas se dispondrá de gel hidroalcohólico y se seguirán unas adecuadas pautas de ventilación, entre otras.

La Dirección General de Universidad y Política Científica y la Universidad de La Rioja han creado un vídeo en el que se explican de forma sencilla las pautas y características para la correcta realización de las pruebas.