La DGT multa a 78 personas en La Rioja por no usar el cinturón de seguridad en una semana: ¿En qué asiento del coche es más frecuente olvidarte su anclaje?

La campaña de intensificación del control sobre el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil (SRI) que la DGT ha desarrollado en La Rioja del 9 al 15 de marzo, ha concluido con 78 vehículos sancionados de los 4.596 controlados (1,69%). En la campaña han participado los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de La Rioja y policías locales de Logroño, Calahorra, Lardero, Arnedo y Santo Domingo de La Calzada.

El objetivo de esta campaña era concienciar sobre la importancia de la utilización del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, a la hora de prevenir lesiones ocasionadas cuando se sufre un accidente o incidente de circulación y/o reducir la gravedad de las mismas. Por ello, durante esos días se reforzaron las labores de inspección del uso de los cinturones de seguridad, tanto por parte de los conductores como de los ocupantes, independientemente de que viajen en el asiento delantero o en los asientos traseros.

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Resultados de la campaña

En la campaña desarrollada en marzo de 2026 en La Rioja, se han controlado un total de 4.596 vehículos, de los cuales resultaron 78 denunciados. En concreto, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil propuso para sanción a 69 vehículos de los 3.512 controlados (1,96%).

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Las infracciones cometidas fueron 17 en conductores, 7 en pasajeros de asientos delanteros y 40 en pasajeros de asientos traseros, además de 5 menores de 12 años sin dispositivo de retención infantil. Por parte de las policías locales que han participado -de Logroño, Calahorra, Lardero, Arnedo y Santo Domingo de La Calzada-, se han controlado 1.084 vehículos y se propusieron para sanción a 9 (0,64%).

En este caso, las infracciones han sido tres en conductores, 2 en pasajeros de asientos delanteros, 2 en pasajeros de asientos traseros y 2 en menores de 12 años sin dispositivo de retención infantil.

Alamy Stock Photo La mano de un hombre desbloqueando el cinturón de seguridad de un coche.

multa y pérdida de puntos del carnét de conducir

No utilizar el cinturón de seguridad en España conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir. Esta sanción aplica tanto por no llevarlo puesto como por utilizarlo de forma incorrecta, y es considerada una infracción grave.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial lo deja claro en su Artículo 69: "La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta Ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción.»

Es decir: la responsabilidad es exclusivamente de quien no lleve puesto el cinturón de seguridad. Aunque existen una serie de excepciones y casos muy peligrosos como con los menores de edad, en los que la multa recae sobre el conductor.

En el caso de los menores de edad, la responsabilidad sí puede ser del conductor cumpliendo de esta manera, cualquiera de los criterios que se explica en el Artículo 69.b de la Ley sobre Tráfico

"Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores."

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De hecho, se puede incurrir en incumplimiento de la protección debida al menor, en la que se contempla por la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, y que puede conllevar un delito penal.