Así puedes descargar el informe de vida laboral de la Seguridad Social

Ya no es necesario ir de manera presencial a la oficina de la seguridad social para solicitar tu vida laboral. Con tu certificado digital, ahora lo puedes consultar cómodamente desde la oficina o desde casa.

Hay que segir estos sencillos pasos:

Entra en la página principal de la Sede de Seguridad Social









Selecciona la pestaña “Ciudadanos”.

Dentro de esta la opción “Informes y Certificados”.

Desplegar la opción de “Informe de Vida Laboral” y pulsar la opción de acceso “Certificado Digital”.

Aparecerá la información de tu Certificado Digital y deberás dar a Aceptar.

Finalmente, le aparecerá en pantalla el informe de la vida laboral.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tanto el informe de vida laboral como el de bases de cotización se pueden obtener a través de los siguientes métodos:

Por internet: a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social si contamos con certificado digital, DNI electrónico o sistema cl@ve.

Por SMS: a través de un mensaje de texto se puede solicitar este informe para ser descargado desde cualquier lugar.

Por teléfono: Se puede obtener llamando por teléfono al INSS, pero este servicio no está disponible para todas las Comunidades Autónomas.

De forma presencial: solicitándolo en las oficinas de la Seguridad Social.

El INSS recomienda solicitar este informe por internet, por SMS o por teléfono mientras dure el estado de alarma por Covid.

En este vídeo te mostramos cómo hacerlo, mediante el envío de una contraseña de un solo uso por sms a su teléfono móvil:

Vídeo





Si optas por cualquiera de los primeros métodos de acceso (certificado electrónico, cl@ve o sms) podrás acceder y descargar tu informe de manera inmediata en formato pdf con la información actualizada. Si por el contrario no dispones de ninguno de los medios de identificación señalados, puedes solicitar tu informe a través de este enlace para recibirlo en tui domicilio por correo postal.

¿Qué datos ofrece?:

El informe permite visualizar y consultar de forma inmediata información sobre la situación laboral y todo el historial del solicitante actualizado a la fecha de descarga. Esta información incluye los días que has estado de alta, regímenes en que has estado de alta, las fechas concretas de cada alta/baja o variación de datos, si has tenido algún tipo de coeficiente de parcialidad, el grupo de cotización en el que has estado de alta, etc. Para entender mejor estos conceptos, el propio informe incluye un apartado de notas aclaratorias, una suerte de glosario de términos que nos ayudará a comprender mejor estos datos.