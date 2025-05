Los daños del granizo en La Rioja: Un agricultor ceralista de Ausejo lamenta la pérdida de la "cosecha del siglo"

En estos primeros días, tras el granizo, se irá calificando la magnitud de los daños por el pedrisco de ayer. Diremos si la cosa ha sido leve, grave o muy grave. También se determinarán las zonas y cultivos afectados con exactitud. Dentro de unos días ya tendremos datos más concretos.

En este sentido, hay que tener en cuenta que los agricultores tienen siete días de plazo para dar aviso a su seguro, para abrir sus partes de siniestro. En momentos como el actual se entiende lo imprescindibles que resultan para garantizar la rentabilidad en el campo riojano.

Los más perjudicados por las granizadas

Los agricultores de El Villar de Arnedo son los más perjudicados. Las previsiones de daños en algunas zonas apuntan que el granizo ha afectado al 90% de las viñas de la localidad. Con parcelas que prácticamente, a la espera de un análisis más exhaustivo, se podrían dar por perdidas. Solo el seguro salvará a estos agricultores. Viña y cereal son los cultivos más perjudicados.

Lo cierto es que a esta hora ya están entrando los primeros partes de seguro por siniestro en las zonas afectadas de El Villar de Arnedo, Ausejo, Tudelilla y, en menor medida, de Calahorra.

Con este panorama, se suman las hectáreas afectadas por las condiciones meteorológicas. Ya eran considerables los daños que suman los agricultores. Hasta 3.200 hectáreas se habían visto afectadas en las comunidades autónomas de La Rioja y la Ribera navarra por tormentas durante el mes de mayo.

la imagen es desoladora

Sin cifras cerradas, visitamos esas parcelas para acompañar y escuchar a esos agricultores que se echan las manos a la cabeza.

Onorio Pinilla, es agricultor de ASAG-ASAJA. A este cerealista de Ausejo, le ha afectado el granizo a sus explotaciones. Una pena enorme porque esperaba "una cosecha extraordinaria, podemos decir que llega la cosecha del siglo, menos mal que estoy tranquilo porque lo tenía asegurado".

Roberto Ruiz-Clavijo es coordinador sindical UAGR-COAG. Él tiene nogales cerca pero ha librado, no ha llegado la piedra a sus fincas. Ha tenido suerte pero dice que el panorama es desolador: "Esta mañana me he dado una ronda, no solo por mis parcelas, también por la zona que afectó la tormenta y hemos hecho una valoración. Ya te digo que los cultivos principalmente dañados son los viñedos, los del cereal y algunos de almendro y de oliva".