El curioso sistema que utiliza este banco para hacer llegar sus servicios a La Rioja más rural: 5.000 kilómetros al mes

20 may 2025

La despoblación continúa siendo un problema en La Rioja. Según los últimos datos del gobierno regional, la mayor parte de la población de La Rioja vive en el Valle del Ebro. Se calcula que la zona despoblada supone más del 60% del territorio, con una densidad de población de cuatro habitantes por kilómetro cuadrado. 60 municipios de La Rioja cuentan con menos de 100 vecinos.

problemas para sacar dinero

Lo que en las grandes ciudades es algo normal, en los pueblos, muchas veces, se ha convertido en un problema. Muchas localidades, por ejemplo, no cuentan con una simple sucursal bancaria, es decir, no pueden sacar ni ingresar dinero en efectivo, y la mayoría de personas mayores no pueden resolver ciertos problemas por esa brecha digital que una aplicación de móvil no puede solucionar.

Es el caso de Viguera. Hace alrededor de 15 años tenían abierta una sucursal, pero que una vez cerró su alternativa pasa por un viaje en coche de entre 10 y 15 minutos hasta Nalda o Albelda. Ni siquiera hay servicio de autobús directo que acerque a estas personas a dichas sucursales.

UNA SUCURSAL BANCARIA MÓVIL

Desde Caixabank llevan varios años impulsando un proyecto que ayude a los vecinos de los pueblos rurales de nuestra región. El ofibus, como se conoce a la oficina móvil de Caixabank, cada martes, de forma semanal, traslada un microbus a Viguera y a otras 86 localidades, para facilitar a más de 19.000 clientes los servicios bancarios más comunes a los que, de normal, no tienen acceso.

Sacar e ingresar dinero en efectivo, abrirte una cuenta nueva o resolver otros problemas. Paula, vecina de la localidad, nos explica como funciona este servicio: "Vienen todos los martes de la semana, salvo el último del mes, y están como un par de horas en la plaza del pueblo. El Ayuntamiento les deja conectarse al sistema eléctrico y les guarda el sitio en el que se sitúan para atender".

Además, destaca que es clave para luchar contra la brecha digital que la mayoría de nuestros mayores sufren casi a diario: "Se dan todos los servicios. Desde sacar e ingresar dinero, hasta ayudar a la gente mayor, que es un gran apoyo para ellos porque si tienen que firmar algún papel o lo que sea y no tienen coche, pues les viene muy bien".