Aunque las ganas de celebrar el amor nunca se han ido, la pandemia trajo consigo un parón del sector nupcial que las parejas y los profesionales sufrieron de primera mano. Miles de bodas se pospusieron (que no cancelaron) y la ilusión de celebrar el gran día se quedó en pausa. En 2021 ya se vivió un arranque de bodas que supuso el preludio para lo que este año tocará vivir. Y es que, según datos de Bodas.net, web de referencia en el sector nupcial, este año se espera un 20% más de bodas que en 2019.





Como consecuencia, las parejas y los profesionales han tenido que adaptar sus agendas para poder celebrar todo este aluvión de bodas que convertirá a este 2022 en un año sin precedentes para los enlaces. Esto ha hecho que se rompa con la estacionalidad de estas celebraciones, que en España se suele concentrar, principalmente, en los meses de septiembre, junio y julio, respectivamente, pero que este año se ha ampliado a prácticamente todo el año y especialmente desde el mes de mayo vamos a ver el pistoletazo de salida.

Con las celebraciones de bodas aflorando en cada esquina, Bodas.net, que cuenta con el directorio más amplio de proveedores para la organización de la boda, ha querido saber cuánto pagan las parejas por cada uno de estos profesionales y a cuánto asciende finalmente el coste de su boda.

El coste de una boda en España









El precio medio de una boda en España se sitúa en los 20.500€ y asisten 130 invitados, según el Libro Imprescindible de las Bodas, publicado por Bodas.net en colaboración con el profesor de ESADE, Carles Torrecilla, y Google. Esta cifra varía según la zona en la que se celebre y viene muy determinada por el número medio de invitados que asiste a la boda. En este sentido Castilla La Mancha se sitúa a la cabeza con un coste medio de más de 33.000€, con 179 invitados de media, y las Islas Canarias está a la cola, con un coste medio de 12800€ y con 115 invitados.

A nivel europeo, se puede decir que las bodas españolas se encuentran a caballo entre los distintos países vecinos. En Italia el coste medio de un enlace está en los 24.500€ y asisten 114 invitados, mientras que en Francia el coste baja hasta los 15.600€ con 105 invitados.

El banquete es la partida a la que más presupuesto se destina









En una boda, cada pareja contrata una media de 10 proveedores, según datos del Libro Imprescindible de las Bodas. El proveedor en el que más presupuesto destinan las parejas españolas es en el catering. El precio medio del catering ronda los 12.500€-14.000€, dependiendo de si el catering es propio de la finca o lugar de celebración o no, y suele ser uno de los motivos de descarte a la hora de elegir el lugar de celebración, ya que le dan mucha importancia.

El alquiler de la carpa (1.950€), el vestido de novia (1.750€) y el fotógrafo (1.500€) son las otras partidas a las que más presupuesto va destinado. Para la luna de miel (no incluída en los 20.500€) destinan 4.415€, con una importante diferencia entre la luna de miel nacional que promedia 1.200€ y la internacional, de 5.000€.

Préstamo para pagar la boda









Según una encuesta realizada por Bodas.net a los usuarios que están organizando su boda, solo el 10% de las parejas pide un préstamo para costear la boda.

Las parejas españolas prefieren no endeudarse y el 78% costea el enlace con sus ahorros personales, además del dinero de los regalos y alguna ayuda de los padres, en este orden. Todo hace entrever que la boda ya no es un asunto de los padres. En este sentido, la desviación del presupuesto esperado no llega al 10%, ya que las parejas tienen un conocimiento y control presupuestario bastante bueno, así lo afirma el 81% de los encuestados. Herramientas como el presupuestador ayudan también a que esta tarea sea más fácil.

El sector nupcial se ha convertido en un motor imprescindible para la economía del país. Cada año genera un negocio directo de más de 3.500 millones de euros y mueve a más de 350.000 profesionales. La pandemia puso en standby todas las celebraciones, pero a partir de la segunda mitad del 2021 ya se pudo ver cómo el sector empezaba a arrancar de nuevo y para este 2022 se espera que llegue a niveles históricos. Y es que las ganas de celebrar el amor han vuelto con más ganas que nunca.