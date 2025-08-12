COPE
Podcasts
Logroño
Logroño

Lucha contra el fuego en La Rioja: Controlados dos incendios en Viniegra de Abajo y Albelda pero el de Mansilla sigue activo

Los servicios de emergencias de La Rioja trabajan este martes en cuatro incendios forestales y han logrado extinguir uno en Munilla, controlar dos en Viniegra de Abajo y Albelda de Iregua y aún luchan para apagar otro fuego en Mansilla

Controlados dos incendios en Viniegra de Abajo y Albelda, pero sigue activo el de Mansilla

X Bomberos Forestales La Rioja

Controlados dos incendios en Viniegra de Abajo y Albelda, pero sigue activo el de Mansilla

Rocío Ruiz

Logroño - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Los servicios de emergencias de La Rioja trabajan este martes en cuatro incendios forestales y han logrado extinguir uno en Munilla, controlar dos en Viniegra de Abajo y Albelda de Iregua y aún luchan para apagar otro fuego en Mansilla, que sigue activo.

Según ha informado el Gobierno riojano a EFE, los incendios de Mansilla, Viniegra de Abajo y Munilla han sido provocados por rayos.

En el caso de Mansilla, en el paraje Rigüelo, el fuego ha arrasado unas 15 hectáreas y trabajan en su extinción tres agentes forestales y tres retenes, con maquinaria terrestre y una autobomba con dos personas.

También en el Alto Najerilla, en la zona de Collado Grande en el término municipal de Viniegra de Abajo, el incendio ya está controlado por un agente forestal y un retén, tras quemar 2.000 metros cuadrados de pasto.

En el caso de Munilla, el fuego ya está extinguido y apenas ha afectado a 200 metros cuadrados de matorral y pasto.

Por último, en la localidad de Albelda de Iregua se ha declarado un fuego muy cerca de su casco urbano, que ha arrasado 8.000 metros cuadrados de pastoTras la intervención de los Bomberos de Logroño, el incendio ha quedado controlado.

El Gobierno de La Rioja ha activado el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LOGROÑO

COPE LOGROÑO

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 12 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking