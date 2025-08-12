Lucha contra el fuego en La Rioja: Controlados dos incendios en Viniegra de Abajo y Albelda pero el de Mansilla sigue activo

Controlados dos incendios en Viniegra de Abajo y Albelda, pero sigue activo el de Mansilla

Los servicios de emergencias de La Rioja trabajan este martes en cuatro incendios forestales y han logrado extinguir uno en Munilla, controlar dos en Viniegra de Abajo y Albelda de Iregua y aún luchan para apagar otro fuego en Mansilla, que sigue activo.

Según ha informado el Gobierno riojano a EFE, los incendios de Mansilla, Viniegra de Abajo y Munilla han sido provocados por rayos.

En el caso de Mansilla, en el paraje Rigüelo, el fuego ha arrasado unas 15 hectáreas y trabajan en su extinción tres agentes forestales y tres retenes, con maquinaria terrestre y una autobomba con dos personas.

También en el Alto Najerilla, en la zona de Collado Grande en el término municipal de Viniegra de Abajo, el incendio ya está controlado por un agente forestal y un retén, tras quemar 2.000 metros cuadrados de pasto.

En el caso de Munilla, el fuego ya está extinguido y apenas ha afectado a 200 metros cuadrados de matorral y pasto.

Por último, en la localidad de Albelda de Iregua se ha declarado un fuego muy cerca de su casco urbano, que ha arrasado 8.000 metros cuadrados de pasto. Tras la intervención de los Bomberos de Logroño, el incendio ha quedado controlado.

El Gobierno de La Rioja ha activado el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales.