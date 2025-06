Contratar a otro conductor para duplicar las licencias de taxi para solucionar el problema en Logroño: La solución del sector

Seguro que has sufrido este problema en alguna ocasión, o quizá le haya pasado a alguien de tu entorno. Sin taxi para volver a casa durante el fin de semana, sin taxi para poder llega a tiempo a tu visita médica en el Hospital... Un auténtico problema de movilidad.

¿Qué pasa? ¿Por qué no hay más taxis circulando? Mientras, las licencias de taxi tramitadas en Logroño siguen sin circular. Son quince las que están pendientes, cuatro de ellas han sido adjudicadas pero siguen paradas.

En Logroño hay 98 taxis circulando. A los que hay que sumar próximamente las 4 que han licitado, así que hablamos de 102 en teoría aunque en la práctica diaria este numero se reduce.

las causas de la falta de taxi en logroño

¿Por qué no hay taxis suficientes en Logroño durante los fines de semana y también durante algunos momentos entre semana? Sergio Ranero, presidente de la Asociación de Taxistas de La Rioja (Atrio), explica en COPE Rioja la situación. "Se cumplen varias cosas: hay alta demanda cuando llega la temporada estival con las visitas de turistas y eso se suma a la disconformidad que existe en el gremio por los precios que se mantienen mientras el Ayuntamiento no nos escucha". Así las cosas, "la gente está empezando a no querer salir, no porque no quieran trabajar sino porque no quieren salir para no rentabilizar su trabajo", explica.

el sector del taxi plantea una solución: contratar a un conductor

Los taxistas explican en que el problema es la falta de rentabilidad. Trabajan con tarifas del año 2023, con el IPC de 2022. Ante esta situación, plantean una solución. Duplicar los conductores de un mismo vehículo para que así pueda estar operativo más horas y resulte más rentable.

"Plasmando en la nueva ordenanza municipal un artículo en el cual se pudiera tener la contratación de otro conductor, así estaríamos duplicando las licencias y le estaríamos dando un servicio más personalizado a la gente, seguiría siendo el mismo taxi de siempre", concreta en COPE.

crece el número de licencias vtc en la rioja

Mientras esto sucede con el taxi, crece el número de licencias de VTC en los últimos años. Según apunta el sector del taxi, la concesión de VTC En La Rioja ha crecido casi un 39% de 2023 a 2025. Pasando de 68 a 89 entre enero y junio de este año 2025.