La Guardia Civil despliega una macrooperación contra el narcotráfico en Córdoba y Sevilla

La Guardia Civil ha desplegado una macrooperación contra el tráfico de drogas en varias localidades de las provincias de Córdoba y Sevilla. Según han informado fuentes cercanas a la operación al medio COPE, el operativo se centra en las poblaciones de Navas del Selpillar y Moriles, en Córdoba, y en Badolatosa, en la provincia sevillana.

En el dispositivo participan alrededor de 150 efectivos del Instituto Armado, que están llevando a cabo varios registros en domicilios desde primera hora de la mañana. La operación, que continúa abierta, busca desmantelar una importante red dedicada al narcotráfico en la región.

Se prevé que la intervención policial resulte en varias detenciones y en la aprehensión de una gran cantidad de droga, lo que supondría un duro golpe para las organizaciones criminales que operan en la zona. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los resultados de los registros.