COPE
Podcasts
Córdoba
Córdoba

La Guardia Civil despliega una macrooperación contra el narcotráfico en Córdoba y Sevilla

Unos 150 agentes participan en registros en domicilios de varias localidades, donde se esperan detenciones y la incautación de una gran cantidad de droga

Coche de la Guardia Civil

Coche de la Guardia Civil

Fran Durán

Córdoba - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Guardia Civil ha desplegado una macrooperación contra el tráfico de drogas en varias localidades de las provincias de Córdoba y Sevilla. Según han informado fuentes cercanas a la operación al medio COPE, el operativo se centra en las poblaciones de Navas del Selpillar y Moriles, en Córdoba, y en Badolatosa, en la provincia sevillana.

En el dispositivo participan alrededor de 150 efectivos del Instituto Armado, que están llevando a cabo varios registros en domicilios desde primera hora de la mañana. La operación, que continúa abierta, busca desmantelar una importante red dedicada al narcotráfico en la región.

Se prevé que la intervención policial resulte en varias detenciones y en la aprehensión de una gran cantidad de droga, lo que supondría un duro golpe para las organizaciones criminales que operan en la zona. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los resultados de los registros.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE CÓRDOBA

COPE CÓRDOBA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

02:00 H | 16 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking