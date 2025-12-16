La Guardia Civil despliega una macrooperación contra el narcotráfico en Córdoba y Sevilla
Unos 150 agentes participan en registros en domicilios de varias localidades, donde se esperan detenciones y la incautación de una gran cantidad de droga
Córdoba - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
La Guardia Civil ha desplegado una macrooperación contra el tráfico de drogas en varias localidades de las provincias de Córdoba y Sevilla. Según han informado fuentes cercanas a la operación al medio COPE, el operativo se centra en las poblaciones de Navas del Selpillar y Moriles, en Córdoba, y en Badolatosa, en la provincia sevillana.
En el dispositivo participan alrededor de 150 efectivos del Instituto Armado, que están llevando a cabo varios registros en domicilios desde primera hora de la mañana. La operación, que continúa abierta, busca desmantelar una importante red dedicada al narcotráfico en la región.
Se prevé que la intervención policial resulte en varias detenciones y en la aprehensión de una gran cantidad de droga, lo que supondría un duro golpe para las organizaciones criminales que operan en la zona. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los resultados de los registros.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE CÓRDOBA
"La UCO entra en empresas y ministerios y la respuesta de Sánchez es que la corrupción sistémica era la del PP"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h