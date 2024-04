Así debe ser el diseño de una página web eficiente: Descubre las claves con 'The Wombat Company'

Una semana más hemos hablado en COPE Rioja de la compañía 'The Wombat Company', una empresa de Logroño líder en el mundo digital, que ya cuenta con premios de posicionamiento web y atesora también varios galardones de diseño de páginas web.

Tiene sus oficinas en la calle Francisco de Quevedo número 18, 1ºC. Su teléfono, gratuito, es el 900831663 y su página web es thewombatcompany.com.

En el espacio de hoy hemos hablado de cómo confeccionar una página web para que sea eficaz y accesible porque en esto "no todo vale". Además, hay negocios que no precisan de página web porque no les aporta un valor añadido a su negocio.

Te adelantamos que una página web debe tener buen aspecto, ser "bonita", para que resulte atractiva y porque "es la carta de presentación". Pero además, es muy importante que esté bien estructurada y sea accesible, intuitiva y rápida para no perder a ningún cliente. "Debe ser como un vehículo".

El diseño web es un aspecto fundamental del posicionamiento SEO, y que es importante trabajar con profesionales que tengan experiencia en el tema.

En esta agencia de marketing digital, te ofrecen servicios de diseño web y posicionamiento SEO para ayudar a sus clientes a destacarse en línea.