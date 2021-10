Concha Andreu, presidenta de La Rioja, sobre el caso Ghali: "España hizo lo que debía y cómo debía"

Este jueves, se ha planteado en el pleno del Parlamento de La Rioja una pregunta a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, relativa a cuál fue el coste de la estancia de Brahim Gali en el Hospital San Pedro de Logroño, desde su traslado de Zaragoza hasta su marcha a Pamplona, en una ambulancia del Servicio Riojano de Salud (SERIS).

En su respuesta Andreu, ha asegurado que "España hizo lo que debía y cómo debía" en relación al ingreso del líder del Frente Polisario en el hospital de referencia de La Rioja. La presidenta del Gobierno riojano ha respondido así a la pregunta formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Jesús Ángel Garrido, durante la sesión plenaria que se está celebrando este jueves en el Parlamento regional.

En concreto, el Partido Popupular de La Rioja ha querido saber "cuál fue el coste de la estancia de Brahim Ghali en el Hospital San Pedro desde su traslado de Zaragoza hasta su marcha a Pamplona, en una ambulancia del SERIS". En su respuesta, Andreu ha explicado, además, que no hará comentarios "acerca de sanidad, amigos y camas ucis pero le diré que de acuerdo con la Ley 41-2002 se debe garantizar la intimidad del ciudadano en su historia clínica y, por tanto, no pueden ser objeto de difusión pública los datos que me pide".

Andreu dice que La Rioja "cumplirá la Ley Estatal de Vivienda" y que no entiende "que alguien la pueda incumplir"

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha confirmado que la comunidad riojana "cumplirá la Ley Estatal de Vivienda" cuando "salga una vez consensuada, trabajada y aprobada en Cortes Generales". Además, ha añadido que "no concibo como puede haber alguien que diga que incumplirá una Ley que, democráticamente, saldrá aprobada, si todo va bien, en las Cortes". Andreu ha realizado estas manifestaciones minutos antes de su participación en el pleno del Parlamento de La Rioja. "Celebramos la presentación del anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda del Gobierno de España, ya que es la primera Ley, en Democracia, que tiene que ver con la vivienda", ha resaltado. Para la presidenta riojana "es muy positivo que el Gobierno de España afronte un problema tan grave como estamos viendo, y que ocupa a muchos sectores de la población, entre ellos a los jóvenes".