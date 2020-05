Carta directora del Colegio Marianistas: "Le invito a conocer lo que no conoce, Sr. Cacho"

Estimado Sr. Cacho:

Soy exalumna, madre de alumnos, profesora durante más de 30 años y en estos momentos directora de un centro concertado. Y lo reconozco, no conozco la enseñanza pública. Por este motivo nadie me habrá oído NUNCA criticarla en mis más de 50 años de vida.

Considero que hablar de lo que uno no sabe, juzgar lo que uno no conoce, repetir mantras oídos en ciertos medios de comunicación y hacer de la suposición una certeza, es hacer demagogia.

Para tratar de evitar que a usted lo tachen de demagogo quiero hacerle una invitación, extensiva a todo su grupo de trabajo y al equipo de gobierno que lo ha puesto al frente de la Consejería de Educación. Sr. Consejero, le invito a conocer mi colegio, pero desde dentro.

Le invito a venir en cuanto sea posible y hablar con las familias cuando dejan a sus hijos en la puerta. Pregúnteles cuál es su grado de satisfacción con el centro. Le invito a hablar con los profesores que reciben a esos niños con su mejor sonrisa independientemente de lo que estén viviendo por dentro.

Le invito a entrar en nuestras aulas y charlar con nuestros alumnos para que se dé cuenta de que los hay de todos los tipos, razas y credos porque para la escuela concertada, la diversidad es un valor y el ser diferente nos hace considerar a cada uno de ellos como único e irrepetible.

Le invito a descubrir que no elegimos a los alumnos pero que estamos encantados con todos aquellos que nos eligen porque desde el primer día que pisan nuestras aulas entran a formar parte de nuestra familia. La capacidad de elección es suya, no nuestra y usted quiere privarles de este derecho que la Constitución les garantiza.

Le reto a que, después de visitarnos, siga manteniendo que no tenemos niños con necesidades educativas especiales; porque los hay y no sólo tratamos de que aprendan todo lo que podamos enseñarles, sino, lo que es más importante, hacerlos felices. Y lo son, y nos hacen más felices a nosotros cuando los vemos manejarse en un ambiente de cercanía y cariño que los prepara para su futuro fuera.

Le invito a intentar demostrar la afirmación que han hecho de que subimos las medias cuando lo que intentamos es inculcar en nuestros alumnos el valor de la exigencia y el esfuerzo.

Le invito a probar que adoctrinamos cuando habrá pocos espacios tan abiertos y libres de prejuicios como la escuela concertada.

Le invito a convencerme de la necesidad de aumentar la ratio a 21 alumnos cuando en la pública la media está por debajo y a garantizarme que nuestros niños de 3 años en adelante estarán seguros en el aula aunque sea contraviniendo las recomendaciones de la Sra. Ministra. Nos preocupa su seguridad, la de los profesores y la de todas las familias.

Le invito a conocer lo que no conoce, Sr. Cacho. Porque la escuela de la que usted habla no es la mía. No es la escuela en la que yo estudié, en la que estudiaron mis hijos y en la que llevo tantos años trabajando.

Le invito a convencerme de que esta escuela es tan mala como dicen. Más aún cuando muchos de sus compañeros de partido llevan y han llevado a sus hijos a centros concertados. Explíqueme los motivos por los que pretenden privar a muchos de lo que algunos de ustedes quieren para sí. Convénzame de que para nosotros la demanda social no es un motivo para permanecer.

Le invito a recordar que usted en Consejero de Educación, de toda la educación, de ambas redes y que no debería hacer distinción entre ellas y, mucho menos, enfrentarlas.

Y, por último, le invito a considerar que toda la gente que trabaja y apuesta por la enseñanza concertada son ciudadanos que pagan sus impuestos y cuyos intereses usted debe proteger.

Espero que considere mi propuesta y acepte mi invitación. Es la misma que hice hace algún tiempo a un representante sindical y que aún no ha aceptado. No se demore. Y si mi colegio no le pilla de camino, no se preocupe; puede elegir cualquier otro de la red concertada. Somos muy parecidos porque creemos en el mismo tipo de educación.

Mientras tanto nosotros seguiremos en la brecha, intentando demostrarle lo que ya muchos saben: que somos una red complementaria de la pública y que los padres tienen el derecho legal de elegirnos.

Atentamente,

María Jesús Sauca Fernández

Directora del Colegio Santa María