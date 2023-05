Capellán: "Los intereses del campo riojano serán una prioridad para el futuro Gobierno de La Rioja del PP"

El Candidato a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha subrayado hoy que “frente al mal Gobierno y las malas políticas agrarias del PSOE, que no escucha y tiene enfadado al sector, los intereses del campo riojano serán una prioridad de las políticas del futuro Gobierno de La Rioja del PP”.

“Queremos que, en lugar de enfrentar a sectores, se coordinen en una única Consejería las políticas que marquen el desarrollo rural y la realidad de esta tierra, que no se entiende sin nuestros agricultores y sin nuestro territorio. Nuestro paisaje y recursos naturales dan futuro y singularidad a La Rioja”, ha añadido.

Capellán ha realizado estas afirmaciones hoy, día 15, en Cuzcurrita del Río Tirón, durante una rueda de prensa ofrecida con motivo de la celebración de San Isidro Labrador, en la que ha estado acompañado por el Vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado.

“Es un día para felicitar a todos los agricultores riojanos y para decir alto y claro que, frente a la situación que están padeciendo en esta Legislatura, el Partido Popular va a dar prioridad a las políticas agroganaderas cuando gobierne en La Rioja a partir del 28 de mayo”. Asimismo, Gonzalo Capellán se ha solidarizado con el “problema del lobo” que tienen los ganaderos riojanos.

En este sentido, ha asumido el compromiso de “trabajar para que se excluya a esta especie del listado LESPRE al Norte del Duero del Ministerio”. “Ante un Gobierno de La Rioja que no ha sabido defender los intereses de los ganaderos riojanos frente a Madrid, vamos a hacer que el lobo sea incluido en las vedas, regularemos su población, y hacemos lo que siempre ha ocurrido en La Rioja: que la protección de nuestros recursos naturales conviva perfectamente con la agricultura y la ganadería, no como el enfrentamiento que hay ahora”, ha señalado.

Además, ha propuesto “modificar la Ley de Caza para que, de la mano de los cazadores, de los agricultores y ganaderos, hagamos una legislación adaptada a la realidad de La Rioja y a la demanda del sector”. Además, “vamos a derogar inmediatamente la Ley de Protección Animal, que permite, entre otras cosas, la castración de los perros”.





Audio





SEMILLERO DE TALENTO PARA JÓVENES AGRICULTORES

Capellán ha anunciado la creación de un Semillero de talento para “favorecer que los jóvenes agricultores riojanos y los jóvenes que se han formado en el mundo de la viticultura, aprovechando todo el conocimiento que tenemos, tengan futuro y oportunidades, y se queden en La Rioja. Queremos que sean los grandes enólogos y hagan los grandes vinos que nos sigan situando en el futuro como una referencia en todo el mundo”, ha subrayado. “Siempre hemos estado cerca de los agricultores, conocemos sus problemas (caída de precios, aumento de costes, pérdida de rentabilidad agraria…).

Además, hemos escuchado los problemas del sector del vino, que da nombre e identidad a La Rioja. En febrero, ya anunciamos el compromiso firme de apoyar al sector, con ayudas de 32 millones de euros en dos años, para eliminar el excedente, y que siga siendo motor y seña de identidad de esta tierra”, ha recordado. “Frente a un Gobierno que tarde, mal y a destiempo no ha sabido responder al clamor del campo riojano, el PP se ha comprometido a que una de las primeras medidas desde el Gobierno será articular ayudas directas para el sector, no sólo a las bodegas y cooperativas, sino garantizando también contratos de precio de la uva a precio de rentabilidad agraria, que es la demanda de los agricultores”, ha apuntado. “Hay miles de familias llenas de incertidumbre porque no saben lo que pasará con sus vendimias.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Que sepan que el Gobierno del PP estará cerca de ellos, ayudándoles a solventar este problema coyuntural, y hacer que el Rioja siga poniéndonos en el mundo como seña de calidad y prestigio”, ha destacado. De igual modo, ha avanzado que “nuestro proyecto va a tener la base en las industrias agroalimentarias, que suponen el 18 por ciento del PIB riojano. Por eso, vamos a impulsar ámbitos como la carne de calidad de La Rioja, con un sello que sirva a todo el sector para amparar sus productos y seguir trabajando por la calidad”, se ha comprometido.





TELLADO: CAPELLÁN REPRESENTA EL CAMBIO EN LA RIOJA

Por su parte, Miguel Tellado ha destacado que el PP lidera el proyecto del cambio, que en España representa Alberto Núñez Feijóo, y en La Rioja, Gonzalo Capellán, que será el próximo Presidente del Gobierno de La Rioja. “Todas las encuestas afirman que el PP y Gonzalo Capellán ganarán las elecciones en La Rioja de manera contundente”, ha resaltado. “Le pido a los riojanos que, ya que Gonzalo Capellán va a gobernar, le den las herramientas para gobernar sin depender de nadie, y le den la mayoría necesaria para que el Gobierno actúe celeridad, responsabilidad y tenga las manos libres para afrontar los retos de futuro que tiene La Rioja”, ha declarado.

Miguel Tellado ha lamentado que “Concha Andreu hace tiempo que ha tirado la toalla y que no defiende los intereses de La Rioja, porque eso supone enfrentarse a Pedro Sánchez, algo que no están dispuestos a hacer los barones socialistas que sólo saben oír, ver y callar ante su Presidente”.