El recién estrenado verano ha elevado las temperaturas por encima de los 30 grados en la práctica totalidad de los municipios de La Rioja Oriental, donde esos rigores del calor recomiendan refrescarse a menudo. Sin embargo, hay localidades que o bien no han abierto sus piscinas o no tienen pensado hacerlo durante la época estival.

Otras, en cambio, lo harán oficialmente esta semana aplicando un estricto protocolo de seguridad e higiene en todas sus instalaciones.

Es el caso de Alfaro, que abrirá las piscinas de ‘La Molineta’ este 1 de julio hasta el 31 de agosto en horario de 10 a 14 y de las 16 a las 21 horas, con un breve descanso de dos horas que permita la completa limpieza y desinfección de la zona de baño; Aldeanueva de Ebro, que lo hará este viernes 3 de julio hasta el 8 de septiembre en horario de las 11:30 a las 21 horas, también con un descanso de hora y media entre las 14:30 y las 16 horas por idéntico motivo, o Rincón de Soto, que también las abrirá esta semana, "el día 1 ó el 2 de julio, cuando tengamos todo el protocolo preparado", según ha confirmado a COPE su alcalde, Carlos Paúl.

El alcalde de Alfaro, Julián Jiménez Velilla, ya adelantó aquí en COPE Rioja en mayo, en pleno confinamiento, que su intención era abrir por la excepcionalidad del momento.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Calahorra ya abrió sus piscinas municipales de ‘La Planilla’ el pasado 15 de junio y hay otras localidades que todavía no han decidido si hacerlo o no, como Autol o Quel, por ejemplo, donde la decisión se adoptará a lo largo de la presente semana.

Donde sí parece que la decisión de no abrir ya está tomada es en Arnedo, cuyo alcalde, Javier García, fue uno de los 33 firmantes de un documento que se hizo público a finales de mayo con la rúbrica de los primeros ediles de otras muchas localidades de La Rioja Oriental, como Herce, Arnedillo, Munilla, Pradejón, Cornago, Cervera de Río Alhama (con las pedanías de Cabretón, Valverde y Rincón de Olivedo) y Aguilar de Río Alhama. También estaban ahí Autol y Quel, que ahora se están replanteando esa decisión inicial.

Recogida de firmas en change.org

Así las cosas, el arnedano Julio Arpón ha iniciado en change.org una campaña para exigir al alcalde de su ciudad que abra sus piscinas. Lo ha hecho a través del siguiente escrito: “Solicitamos al alcalde de Arnedo la apertura de las piscinas de verano con las medidas de seguridad sanitarias exigidas y las restricciones oportunas. Somos muchos los ciudadanos que pensamos que este servicio se debe proporcionar durante el verano y no supone un riesgo mayor que la apertura de cualquier otra actividad que se está produciendo en estos días, como consecuencia de la desescalada hacia la llamada 'nueva normalidad'. De hecho municipios de la zona están procediendo a la apertura de sus instalaciones. Por mencionar algunos ejemplos: Logroño, Calahorra, Alfaro, Haro, Villamediana, San Adrián, Azagra, Peralta, Tudela, Pamplona, Zaragoza y un largo etc... La no apertura de las piscinas puede provocar contagios en ríos, pozas etc... donde no hay ningún control de aforo ni medidas de seguridad. De igual forma, la no apertura de las piscinas municipales va a favorecer el baño en otro tipo de lugares compartidos con amigos, familiares etc... también sin ninguna medida de protección y con el riesgo que ello supone. Las piscinas de Arnedo disponen de una zona verde de más de 9.000 m2 y de los recursos necesarios para el control de aforo (tornos de acceso y aplicaciones informáticas). Esta gran superficie posibilita y favorece el mantenimiento de la distancia de seguridad. De igual manera existen los recursos humanos necesarios para la correcta apertura en estas condiciones tal y como marca la ley. Los niños llevan encerrados en casa casi 3 meses y se merecen que no se les prive de un servicio sano y limpio como es este. La no apertura de este servicio va a favorecer la aglomeración de niños en parques, huertas de familiares y amigos, terrazas de bares, plazas etc... donde las medidas sanitarias, control de aforo y distancias no se controlan. Por otra parte especial mención se debe de hacer a personas (niños y mayores) que necesitan la práctica de un deporte tan sano como la natación. Con esta decisión se está perjudicando gravemente la salud de estas personas. El Gobierno de España no ha prohibido este servicio y el CSIC en un informe acerca del contagio en piscinas indica que el cloro (utilizado como desinfectante en piscinas) es un elemento que favorece la seguridad sanitaria en cuanto al contagio. Además, debido a la evaporación del cloro, no solamente es un desinfectante en el propio vaso de la piscina sino en varios metros alrededor de la misma. De la misma forma que se ha pedido a Autónomos, Empresas, Restaurantes, Bares, Tiendas de Ropa que pongan en funcionamiento sus negocios con la dificultad que exige el momento, las administraciones públicas tienen que ser capaces de hacer exactamente lo mismo con los SERVICIOS PÚBLICOS. De la misma forma que se ha pedido a Sanitarios, Agricultores, Fuerzas de Seguridad, Transportistas etc... su colaboración y su esfuerzo AHORA OS TOCA A VOSOTROS, DAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE PAGAMOS CON NUESTROS IMPUESTOS. Es por todo ello solicitamos al Alcalde de Arnedoque proceda a la apertura de este servicio público con las medidas de seguridad y sanidad oportunas”.

De forma complementaria al comienzo de esta campaña de recogida de firmas, varios arnedanos también han decidido reunirse diariamente en la céntrica Puerta Munillo para insistir en su petición.