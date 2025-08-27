El Betis no prioriza el fichaje de Dani Ceballos

Dani Ceballos del Real Madrid durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Real Madrid CF y el CA Osasuna en el Estadio Santiago Bernabéu

El asunto Dani Ceballos ha cambiado por completo. Cuando parecía que tenía todo hecho para fichar por el Olympique Marsella, el de Utrera ha dado marcha atrás y ahora su único objetivo es jugar la siguiente temporada en el Real Betis. Sin embargo, en la entidad presidida por Ángel Haro tiene ahora mismo un fichaje entre ceja y ceja.

antony, el deseado en heliópolis

Antony llegó al Real Betis el pasado mes de invierno. En los cinco meses que llevó la camiseta de las trece barras, el extremo brasileño jugó un total de 17 partidos en los que metió 5 goles y repartió 2 asistencias. Ya desde el primer día se ganó a la afición del Betis y en el día de su despedida hizo público un video muy emotivo a los que fueron sus aficionados en el segundo tramo de la temporada.

EFE Antony intenta regatear a Jesús Vázquez en el Betis - Valencia.

En el informativo de las ocho y media de Deportes COPE, José Manuel Oliva habló sobre Ceballos, Antony y sobre otro tipo de jugador que también estaría buscando el Betis.

"Según ha podido saber la Cadena COPE, antes de paralizar su salida al Olympique de Marsella, Dani Ceballos ha hecho un acercamiento al Betis a través de su entorno para decirle que podría salir del Real Madrid por una cantidad cercana a los 10-12 millones de euros. Sin embargo, la idea del Betis no pasa por desembolsar un traspaso por el jugador y tampoco es una prioridad. En estos momento se encuentra una comitiva del Betis en Manchester para cerrar el fichaje definitivo de Antony. Una vez cerrado el carioca, lo siguiente sería el fichaje de un pivote pero de perfil más defensivo," expresó Oliva.