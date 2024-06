El ave más grande de la península ibérica vuelve a La Rioja

Al menos 6 parejas surcan ya los cielos riojanos de este ave que es la más grande de la peninsula iberica. casi no lo contamos porque a mediados del siglo XX desapareció completamente de nuestra tierra, la caza indiscrininada, el cambio de hábitats, todo influyo para que se fuera reduciendo su presencia. Pero por suerte, hace dos años nació el primer polluelo de buitre negro en décadas, fue todo un pionero. Ahora, seis parejas hay asentadas en el Alto Najerilla y otros dos polluelos están a punto de echar a volar. "Al final es una especie que vivió hace 50 años o así y por culpa nuestra se extinguió", explica en COPE Rioja Ana Saenz, ténico de campo del proyecto, encargada de cubrirlo en la vertiente burgalesa y riojana de la Sierra de la Demanda.

Viene de la mano de El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (Grefa), están en Madrid pero trabajan en varios puntos de España, también en La Rioja. Desarrollaron el proyecto 'Monachus' para devolver al buitre negro a los Pirineos y al Sistema Ibérico, "son animales carroñeros muy importantes para el ecosistema, limpian y eliminan posibles enfermedades".





El buitre negro es el ave más grande de la peninsula ibérica

Recuperar el ecosistema es también otro de los objetivos pero vamos por buen camino, las previsiones son buenas, mucho mejores de lo que eran cuando empezaron el proyecto. Tanto en la Rioja como en Burgos, "no pensábamos que iba a funcionar tan bien, los números son buenísimos. Tenemos unas 30 parejas en toda la Sierra y volando unos 7 pollos".

Las buenas noticias y los buenos datos se pueden contar gracias a que se ha trabajado mucho, sobre todo en La Rioja donde en 2020 no empezaron con buen piel. Pero poco a poco han ido remontando y "ya tenemos seis o siete parejas en La Rioja", un buen comienzo después de que "en 2020 no consiguió volar el pollo". De no tener nada a que se hayan formado seis parejas en cinco años es todo un logro, sobre todo teniendo en cuenta que "es muy complicada la reproducción de esta especie, se tarda medio año en conseguir un pollo".

En la Rioja todavía hay trabajo que hacer, pero se está haciendo un buen avance. De momento, están haciendo comederos para intentar exender su presencia y desde GREFA aseguran que vamos por buen camino.