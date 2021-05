Estos son los beneficios de los pistachos para la salud, ¿qué cantidad debemos comer cómo máximo?

Los pistachos son ricos en grasas saludables, proteínas vegetales y fibra, ayudan tanto a prevenir diversas dolencias como a potenciar la salud. Contienen los aminoa?cidos esenciales en las proporciones adecuadas para su ma?ximo aprovechamiento. Aportan una protei?na completa como la quinoa, los garbanzos o la soja, que los hace especialmente indicados para deportistas que recurren a la proteina vegetal.

La proporción de nutrientes en los pistachos crudos es muy equilibrada

Aportan nada menos que un 20% de proteínas vegetales, tanto como las legumbres, aunque se comen en menor cantidad. Contienen un 28% de hidratos de carbono, que al ser absorbidos lentamente por el organismo procuran energía gradual. Ofrecen un 10% de fibra, ideal para ayudar a regular el tránsito intestinal. Son en un 44,5% grasas, formadas hasta en un 54% por el monoinsaturado ácido oleico, el mismo que domina en el aceite de oliva o la pulpa del aguacate, beneficiosas para el corazón. En cuanto a los minerales, tras el sésamo, el pistacho es el fruto seco más rico en hierro y el más abundante en potasio (1g por cada 100), lo que lo hace recomendable para controlar la tensión arterial.

Además, la abundancia en el pistacho de antioxidantes y otros agentes que inhiben la expresión de genes relacionados con los procesos inflamatorios sirve para disminuir el riesgo de sufrir una variedad de enfermedades crónicas y degenerativas, como la diabetes. Una ración de 30 g de pistachos contiene más sustancias antioxidantes que una taza de té verde.









El pistacho ayuda a reducir el colesterol malo LDL

El infarto, la arteriosclerosis y otros trastornos vasculares se pueden prevenir consumiendo fitoesteroles y grasas como las del pistacho. Aporta luteína, que evita la oxidación del colesterol y su acumulación en placas de ateroma, así como fitosteroles y fibra que ayudan a eliminarlo de la circulación. De una a tres raciones diarias (de 30 a 100 g) pueden reducir un 11% el colesterol malo LDL.

La combinación de altas proporciones de cobre (1,3 mg/100 g) y de hierro (4,15 mg) favorece la asimilación de este último mineral. Por eso el pistacho es adecuado en casos de anemia. Otra forma de potenciar la absorción del hierro del pistacho es acompañando el fruto seco de alimentos ricos en vitamina C.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La ración recomendada de pistachos al día

El pistacho es un tentempié sano si se consume en raciones moderadas. Es rico en fibra, lo que favorece el tránsito intestinal y el control del azúcar. Los diabéticos pueden usarlos para reducir la carga glucémica elevada de otros alimentos, como el pan o las patatas.

Aunque los pistachos ofrecen grandes beneficios nutricionales para la salud no debemos olvidar que tienen un importante aporte calórico: 613 calorías (kcal) por cada 100 gramos de pistachos. Es necesario ser consciente que tanto los frutos secos en general, como los pistachos en particular, aportan un gran contenido calórico, por lo que es importante conocer las raciones recomendadas y no excederse en su consumo. Las cantidades recomendadas son siempre limitadas y hay que consumirlas con cierta moderación. La ración recomendada de pistachos al día no debería superar los 30-40 gramos, lo que equivale a unos 40-50 pistachos de tamaño medio con cáscara.

También te puede interesar:

El truco para hacer madurar un aguacate en pocos minutos

Las 5 bebidas saludables que te harán perder peso antes del verano