Aumenta el número de agresiones a sanitarios en La Rioja

En 2023, 136 trabajadores sanitarios sufrieron incidentes violentos durante su trabajo, 25 casos más que en 2022. En casi el 20% de los casos se llegó a agredir físicamente a los profesionales sanitarios...Un repunte que preocupa a la comunidad a pesar del hincapié que se hace a través del Observatorio Riojano para la Prevención de Agresiones a los Profesionales Sanitarios de denunciar este tipo de casos y de proteger a los médicos, enfermeros y celadores que cada vez ven más casos de agresiones.

Inmaculada Martínez es la Presidenta del Colegio de Médicos aquí en La Rioja y trabaja para que la tolerancia cero a la agresión a un sanitario sea una realidad y “que las personas que por lo que sea estén disconformes o que piensen que no se han cumplido las expectativas de la atención médica, no se gestione con una agresión. Esto no es tolerable”.

LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LAS AGRESIONES A SANITARIOS

Los datos dan un perfil de los principales agresores... y de las víctimas: los profesionales de Atención primaria son los más afectados... Y las principales víctimas las mujeres. El agresor: hombres de mediana edad: “el 60% suelen ser más varones”, asegura Martínez, el 65 % de los agredidos eran mujeres y aunque ocas de ellas acabaron en bajas laborales, Salud recuerda que las agresiones a profesionales sanitarios, por mínima que sean, están tipificada como delito en el Código Penal porque reconoce al Profesional Sanitario como autoridad pública. Inma reconoce que están trabajando para que no solo el que trabaja en el ámbito público sino que “el que trabaja en el ámbito privado también sea autoridad”.

Para trabajar en la prtección de los médicos, ahora se desarrollan e implantan medidas preventivas y, de manera simultánea, se proporciona a los profesionales en el ámbito sanitario protección frente a este tipo de violencia en su lugar de trabajo. El SERIS invertirá desde este año, y durante cinco anualidades, alrededor de dos millones de euros en la renovación del sistema de videovigilancia y control de accesos en el Hospital Universitario San Pedro, modernizando las instalaciones y todos los sistemas de seguridad, con controles específicos en zonas de especial protección, según informa la Consejería de Salud