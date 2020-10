Josefina Rodríguez Sastre es la presidenta de ARPANIH, la asociación riojana de padres de niños hiperactivos. Y ha sido ella, en compañía de Isabel Fernández, trabajadora de la Federación Riojana de Voluntariado Social, la encargada de abrir los espacios quincenales dedicados a esta plataforma que aúna a los voluntarios en La Rioja.

Rodríguez ha centrado su intervención en la próxima celebración, el 27 de octubre, del 'Día del TDAH' en España, que viene marcada por una serie de reivindicaciones relacionadas con las becas del Ministerio de Educación para los alumnos afectados por la hiperactividad.

Aquí, en La Rioja, y como muestra de apoyo a los derechos de las personas afectadas, ARPANIH iluminará de naranja la fuente de la Plaza de la Diversidad y el muro del Revellín en Logroño; en Arnedo hará lo propio con el Palacio de la Baronesa y en Calahorra se teñirá de luz naranja el Ayuntamiento.

Este es el texto íntegro del Manifiesto por el Día del TDAH en España:

"TENGO SÓLO TDAH, QUIERO MIS DERECHOS

¿HASTA CUÁNDO? ¿Qué hay que hacer para que políticos/, administración e incluso profesionales, dejen de reírse de las personas con TDAH, de los niños y niñas, de los adolescentes, de los adultos, de sus padres y madres, de sus abuelos y abuelas, de sus hermanos y hermanas, de sus amigos y amigas?

Quién esté libre de pecado (convivir con una persona con TDAH) que tire la primera piedra: les aseguro que, por la prevalencia del trastorno, son pocos/as los que lo pueden hacer. El TDAH desde su patrón genético y su disfunción neurobiológica, se presenta con muchas caras y en todas las edades. En cada cara, en cada situación hay detrás un sentimiento y unas consecuencias. En las manos de todos/as está que sean positivas. En las manos de todos/as pero no mañana, pero no justificando su actuación con la negación

del trastorno, no mirando para otro lado como que la cosa no va conmigo. Si la respuesta se retrasa, aumenta el riesgo para ellos/as pero también para la sociedad. ¿Quieres ser el/la responsable?

En este momento tan complicado por el COVID-19, en el que las cosas no son fáciles para nadie, nuestros/as niños/as y adolescentes, sufren el “plus” de la no adaptación, el del olvido de sus claras necesidades. Un claro y grave ejemplo: durante el estado de alarma el Gobierno se volvió a olvidar del TDAH, al no considerar necesario que pudiesen salir ratos controlados a la calle.

HOY, en las aulas hay que seguir rogando para que les dejen salir 5 minutos al baño (a desconectar), cuando se ha acordado que se den 3 clases seguidas, descanso (10/15 minutos) y otras 3 clases seguidas…

HOY, hay que rogar y cruzar los dedos para que “alguien” en el colegio, cuando reciben al día 6/7 correos electrónicos de otros tantos profesores, les ayude a organizarse y enterarse lo que tienen que hacer.

Cuando un niño/a te presenta una redacción desordenada, sin tener en cuenta el guion que le has dado…no te está tomando el pelo… tiene una dificultad para organizar las ideas y trasladarlas al papel…TIENE TDAH

Cuando un niño/a se levanta 10 veces en clase, no te quiere boicotear...no puede estar sentado…TIENE TDAH

Cuando un niño/a se escapa de clase… no te quiere meter en un problema…necesita escapar por algo que igual no has visto y no puede parar a pensar…TIENE TDAH

Todo esto no se reeduca ni se trabaja en el aula, es necesario una intervención psicopedagógica externa y especializada que ayude a ese menor a entrenar estrategias ajustadas a sus necesidades para lograr ordenar ideas, poder estar más tiempo sentado/a, parar y pedir ayuda al profesor/a.

La dura realidad es que en este curso 20/21 habrá muchos niños/as que no dispongan de esta ayuda; la respuesta sencilla: Desde el Ministerio de Educación se sigue considerando no prioritario incluir, para este curso, al alumnado con TDAH en la convocatoria a ayudas para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Sin estas ayudas muchos padres y madres no podrán costear este apoyo psicopedagógico y sus hijos seguirán sin ordenar ideas, levantándose en la clase y saliendo corriendo en cualquier momento.

Señores y señoras diputados/as, senadores/as, responsables autonómicos, no se pasen la “pelota”, legislen por y para el TDAH , cubran las necesidades de nuestros/as hijos/as con una buena y clara legislación que visualice a la persona con TDAH SOLO por tener TDAH.

UN ÚLTIMO MENSAJE A todas las personas que justifican su inacción con expresiones como: es que yo conozco un médico que sobrediagnóstica o es que sus diagnósticos no son correctos sean justas y valientes, si considera que un profesional tiene mala praxis: ¡DENUNCIEN! si POR FAVOR ¡DENUNCIEN! pero no nieguen con su inacción los derechos que les corresponden al 5% de la población infanto-juvenil y al 2% de los adultos.

NOS HARÁ UN GRAN FAVOR y después de denunciar, póngase a trabajar en favor del TDAH.

LA PETICIÓN de este año es clara:

● SÍ a una legislación transparente para el TDAH que evite la discriminación actual.

● SÍ a las BECAS PARA EL TDAH sin DISCAPACIDAD ni trastorno de conducta,

VAMOS A LLAMAR A LAS COSAS POR SU NOMBRE, BASTA YA DE QUERER cubrir al TDAH bajo otros paraguas que no es el nuestro.¡¡LEGISLACIÓN POR TENER TDAH YA!!

¡¡POR UN PLAN INTEGRAL PARA EL TDAH YA!!"