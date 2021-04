Arnaldo Otegi exige un "rescate emocional" de los ciudadanos

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha exigido este miércoles al Gobierno Vasco que impulse la vacunación "masiva" contra la covid-19 y lleve a cabo un "rescate emocional" de una población vasca "agotada" y "desconcertada".

Otegi ha comparecido en una rueda de prensa telemática para hacer un balance del "año largo" de pandemia y de la gestión que se ha efectuado en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Ha criticado que el País Vasco sea la comunidad autónoma que menos porcentaje de vacunas recibidas dispensa, a diferencia de Navarra, un déficit que se arrastra en todos los tramos de edad en los que se clasifica la campaña de vacunación.

Ha pedido que "no se reserven vacunas", porque se trata por el momento de la única "respuesta" efectiva contra el coronavirus, ya que los estados de alarma pueden ser necesarios, pero por sí mismos "no solucionan la pandemia".

Otegi ha destacado que si el País Vasco y Navarra fueran un estado, sería el duodécimo en el mundo con mayor mortalidad por la covid-19, al tiempo que ha alertado de que el sistema sanitario en la Comunidad Autónoma Vasca está al borde del "colapso".

La población se encuentra ya "agotada" y "desconcertada" ante las sucesión de medidas restrictivas, porque "ya no sabe a qué atenerse", ha añadido. Ante esta situación, además de acelerar todo lo posible la vacunación, Otegi ha reclamado a los responsables políticos que lleven a cabo un "rescate emocional" de los ciudadanos.

"La gente está muy afectada por un largo año de pandemia, a la gente hay que darle confianza, no ocultarle los datos ni tratarles como menores de edad", ha explicado el líder abertzale, quien ha apostado por transmitir a los ciudadanos que "hay un horizonte". "Rescatar la confianza nacional en el pueblo vasco, el orgullo de pertenecer a un país que ha salido de muchas, y algunas peores que esta", ha abundado.

Ha lamentado, no obstante, que Euskadi, de la que se dice que es una de las autonomías con más competencias "del planeta", no disponga de "instrumentos para tomar medidas". "Los vasconarravos debemos ser menores de edad y no tenemos capacidad para tomar medias por nosotros mismos", ha lamentado. Ha abogado por predicar con el ejemplo y ha mostrado su propio certificado de vacunación, al tiempo que ha manifestado que los responsables políticos, además de decir a la gente que se tiene que vacunar, deben hacerlo ellos mismos cuando les toque. "Vacunación, vacunación vacunación, prudencia, prudencia, prudencia", es la receta que ha propuesto Otegi para salir de la pandemia.