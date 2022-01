En el tramo final del programa de este miércoles, 26 de enero, nos hemos ocupado de un fallo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que obliga al Ayuntamiento de Logroño a reponer el nombre de 'Teniente Coronel Santos Ascarza' en el callejero logroñés, y vuelva a dar su nombre a la actual calle 'Alcalde Emilio Francés'. Y es que la Sala de lo Contencioso ha estimado un recurso de la asociación 'Colectivo de Familiares Caídos en Rusia', y ha declarado nulo el acuerdo del Ayuntamiento, de julio de 2018, por el que se cambió el nombre de esta calle del barrio Madre de Dios.









Antonio de Castro es sobrino nieto del teniente Coronel Santos Ascarza y, como tal, uno de los precursores de esa demanda judicial. Y este mediodía nos ha atendido por teléfono para ofrecer su versión de los hechos. Asegura que "Santos Ascarza no fue un esbirro político de Franco. Fue un militar de carrera que cumplió con sus obligaciones militares y no participó ni en la sublevación ni en la Guerra ni en la posterior represión, y por eso no se le puede aplicar la Ley de Memoria Histórica".

El sobrino nieto del personaje histórico que estos días centra acalorados debates en las redes sociales, se ha referido a los Ayuntamientos de Madrid y Oviedo, donde sentencias similares se han terminado cumpliendo sin necesidad de prestarse al juego político que protagonizan defensores y detractores del fallo judicial. "No soy un experto en temas jurídicos y por supuesto que el Ayuntamiento de Logroño está en su derecho de recurrir al Supremo", sostiene de Castro. "Lo único que quiero decir es que en casos similares sucedidos en ambas ciudades, los Ayuntamientos cometieron el mismo error, perdieron y tuvieron que cumplir la sentencia sin ningún complejo. Por lo que ante la posibilidad de que el Consistorio logroñés no restablezca el nombre a esa calle, lo que haremos nosotros será cumplir con las leyes y las sentencias de los jueces".

Antonio de Castro ha recordado que el Ayuntamiento de Logroño y los logroñeses "acudieron en masa en 1940 al funeral de mi tío abuelo. Y le pusieron su nombre a una calle porque sacrificó su vida, junto a su plana mayor, para proteger a las tropas de Infantería. Esa es la razón. Tuvo un comportamiento heróico y no se replegó ni un centímetro para proteger al resto de sus compañeros", ha subrayado el familiar. "Entrar en la Historia como un elefante en una cacharrería, sin conocimiento ni juicios críticos para tergiversar la verdad, no es propio de quien pretende buscar esa verdad", ha concluido el familiar de Santos Ascarza.

Fundamentos de la sentencia

José Santos Ascarza fue un teniente coronel de Logroño que luchó con la División Azul. Fue el único oficial de alto rango muerto en Rusia y su cuerpo nunca apareció.

El Alto Tribunal riojano estima que el mantenimiento de la calle no constituye una violación de la Ley de Memoria Histórica. “No constan razones para que mantener la calle como Teniente Coronel José Santos Ascarza constituya una exaltación de la sublevación militar, de la guerra civil o de la represión de ladictadura", según recoge la sentencia, que también añade que “no hay referencia alguna en el Expediente a la participación del José Santos Ascarza en la sublevación de 1936”, tal y como señala el fallo, que también recoge la falta de referencias a su participación en la Guerra Civil y en la Dictadura.

"Es hecho admitido la pertenencia del mismo a la División Azul, aunque no conste en el Expediente Administrativo esta pertenencia y por lo tanto no forme parte de la motivación del acto administrativo. Sin embargo, parece ser la pertenencia a la División Azul lo que, según la Sentencia de instancia, avala la supresión de la calle dedicada a José Santos Ascarza", señala también. "El nombre de la calle decidido en el año 1943, no alude ni contiene el término 'División Azul', ni se plasmó la pertenencia a la misma de José Santos Ascarza, en la justificación dada en aquel momento de 1943 cuando se decidió dedicarle una calle de la ciudad de Logroño", explica el tribunal, que apunta que en la concesión “solo se alude a su condición de militar y de logroñés”.