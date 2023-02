Amaia Castro (Podemos Logroño): "La izquierda a la izquierda del PSOE tiene que ir unida en las elecciones"

La candidata de Podemos a la alcaldía de Logroño, Amaia Castro, considera "evidente" que "la izquierda a la izquierda del PSOE tiene que ir unida" en las elecciones de mayo.

Castro ha compartido hoy un desayuno con los medios de comunicación en el que ha mostrado su satisfacción por haber sido elegida en primarias, cosa que, ha indicado, "ningún otro partido ha hecho".

Tras esta legislatura, en la que Castro ha ocupado el cargo de concejala de Bienestar Animal bajo el paraguas de Unidas Podemos y tras un acuerdo de esta coalición con el PSOE, el objetivo, ha dicho, es repetir este acuerdo pero "con más representación, más peso".

A su juicio, no solo es importante seguir "empujando" al PSOE hacia políticas de izquierda, sino también trabajar para que Vox, y el PP, no gobiernen la ciudad. "Para que no volvamos al siglo XIX y gobierne la ultraderecha, porque la ciudad no se lo merece, es diversa y tiene que seguir avanzando", ha dicho.

Con respecto a la confluencia con otras fuerzas progresistas como Izquierda Unida (que en las pasadas elecciones dio forma a Unidas Podemos) ha preferido que "hablen" las direcciones estatales, que son las que negocian los acuerdos para ir a unas elecciones. "Si me preguntas personalmente", ha añadido, "lo que a mi me gustaría es que se repitiera el escenario del 2019; es evidente que la izquierda a la izquierda del PSOE tiene que ir unida en el 2023".

Ha indicado, a este respecto, que "las noticias" que tiene es que "las negociaciones avanzan y van por buen camino". En su intervención, Castro ha recordado cómo esta legislatura ha sido "intensa".

Así, ha relatado, ha estado marcada por una pandemia, que ha provocado "mucho sufrimiento" y, después, una guerra en Ucrania. "A pesar de esto", ha añadido, "hemos sido capaces de iniciar esa transformación tan necesaria en Logroño, no solo por lo ocurrido sino porque, cuando llegamos en el 2019 la ciudad estaba bloqueada".

Para Castro, "el camino ahora está mucho más claro porque los acontecimientos ocurridos hacen ver que la transformación no solo era una opción".

Así, ha dicho: "Teníamos razón, la transformación de la ciudad para el cuidado de la ciudadanía era un tema necesario y, por eso, vamos a seguir avanzando afianzando esa transformación". Los objetivos, ha dicho, seguirán siendo la transición verde, el feminismo y la justicia social; avanzando "de forma más eficaz y eficiente en la vivienda", garantizando una "vivienda digna a las familias y a los jóvenes para que no se tengan que ir de la ciudad".