La alerta de la Policía Local de Logroño: Nuevas estafas en cajeros automáticos a personas mayores

La Policía Local de Logroño alerta sobre la realización de estafas en cajeros automáticos, principalmente a personas mayores. El modo de operar de los estafadores consiste en bloquear la boca de acceso del cajero, lo que provoca que el usuario tenga que operar mediante el sistema contactless, que permite utilizar el dispositivo simplemente acercando la tarjeta.

El delincuente se acerca a la víctima, generalmente personas de edad avanzada, para ayudarle a utilizar el terminal, lo que le permite visualizar su código de seguridad (número PIN). Una vez finalizada la operación, el estafador le pide a la persona que vuelva a pasar la tarjeta por el lector contactless con la excusa de que es necesario para finalizar el proceso.

A continuación, la víctima abandona el lugar sin saber que ha realizado una nueva activación del cajero, momento que es aprovechado por el delincuente para obtener un reintegro ilegítimo gracias al código PIN captado previamente.

La Policía Local de Logroño ha detectado en la ciudad varios cajeros manipulados mediante este método.

Por ello, recomienda no operar en terminales en los que se observe que están bloqueados o en los que se aprecie algún tipo de objeto extraño colocado o adosado al mismo. Además, aconseja que, siempre que sea posible, las operaciones se realicen durante el horario de apertura de la oficina bancaria; que nunca se acepte ayuda de un extraño o se realice ninguna operación en su presencia; que no se facilite el acceso al código PIN o al número CVV de la tarjeta; y que, ante cualquier situación extraña, no se dude en contactar con la Policía Local de Logroño a través del número de teléfono 092.