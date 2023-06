El alcalde más joven de La Rioja también será el primero de España en tomar posesión de su cargo

La Rioja siempre es noticia cada cita electoral puesto que uno de sus 174 municipios, Villarroya, es el primero de España en cerrar las urnas de su único colegio tras la votaciones y realizar el escrutinio en apenas medio minuto. Algo que es posible debido a que en la localidad tan sólo hay siete vecinos censados.

Ahora, la tierra con nombre de vino vuelve a ser noticia porque uno de sus alcaldes electos será, probablemente, el primero de España en tomar posesión de su cargo.

En COPE Rioja hemos hablado con él este 13 de junio. Se trata de Ismael Maestro, el candidato municipal más joven de La Rioja, que será también el primero en tomar posesión como alcalde de San Millán de la Cogolla. Lo hará apenas un segundo después de la medianoche de este viernes, para así garantizar a sus vecinos el disfrute en la tradicional romería a la ermita del santo que se celebra el sábado, 17 de junio.

Romería del siglo XIII

El tercer sábado de junio se celebra en este pueblo la tradicional romería a la cueva de San Millán, en la que sólo participan hombres, una costumbre que se remonta al siglo XIII en recuerdo a la ayuda del santo para sanar una enfermedad que solo padecían las mujeres del valle.

Y mientras los hombres del pueblo suben desde el monasterio de Yuso hasta la ermita de San Millán, las mujeres celebran la fiesta por su cuenta con diferentes actos, desde las 9:00 a las 21:00 horas. "Primero estaba la romería, antes de la fecha de constitución de los ayuntamientos", ha bromeado, por lo que, para no fastidiar a nadie esta jornada festiva, decidió adelantar su toma de posesión a la noche anterior, pero ya en fecha de 17 de junio.

La candidatura del PP liderada por este joven de 26 años logró 4 de los 5 concejales de este municipio, uno de los más visitados de La Rioja por sus monasterios de Suso y Yuso, que albergan la única declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO que atesora la comunidad riojana.

Logroñés con ascendencia paterna en San Millán de la Cogolla, desde la pasada Navidad reside de forma permanente en esta localidad situada a los pies de la sierra de la Demanda, aunque trabaja como asesor jurídico en el Ayuntamiento de San Vicente de la Sonsierra. "Me presenté básicamente porque me lo propusieron. No estaba en mis planes y nunca lo había pensado, pero la alcaldesa, Raquel Fernández, y otros miembros de la Corporación pensaron que yo podía ser una buena opción para continuar el trabajo que habían iniciado", ha concluido quien será el alcalde más 'madrugador' o 'trasnochador' de España, según se entienda.