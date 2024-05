La campaña de la cereza pendiente del mercado: "Si va mal se quedará en el árbol"

El Valle de Iregua y la Rioja Baja, son los principales puntos de producción en nuestra comunidad, se preparan para el inicio de una nueva temporada marcada por este clima tan extraño. 200 hectáreas se dedicaron en 2022 al cultivo de cereza en La Rioja. 1.030 toneladas de cerezas se recogieron en 2022, en 2023 fue una campaña un poco menos productiva. Al final el mercado se comportó como debía pero no todos pudieron recoger cereza. Ángel Cabezón es viticultor de Alfaro y ha explicado que el año pasado fue “un año malo porque heló y hubo gente que no pudo coger cereza”, sin embargo reconoce que el mercado salvó los trastos del que sí pudo recoger el fruto “los precios fueron buenos, pudieron recuperar los que recogieron”.

La cereza necesita un clima muy quisiquilloso, ni mucha lluvia ni mucho sol. La campaña es fructífera en primavera, en esta temporada de entretiempo. Que llueva demasiado no es bueno para la cereza pero las altas temperaturas estropean el fruto. Si hablamos de cantidades, los agricultores confían en que será buena campaña aunque no tienen claro que el mercado se vaya a portar bien, “este año ahora hay más cereza en general y los precios de momento van normales, pero aun están por definir”.

Si baja mucho el precio, la cereza se quedará en el arbol

Y es que no solo del clima viven los cereceros, el mercado es muy volatil y ellos dependen de que las cosas vayan bien. Si bajan mucho los precios el fruto se quedará en el árbol. El kilo de cereza ronda los 3 euros, no es caro, hace dos años se llegó a pagar hasta 8 euros el kilo. Pero tampoco es barato, en 2020 lo vimos por euro y medio. Es peligroso porque “los números no se saben todavía, está bien aunque depende del calibre. Sí te baja a euro y medio ya no sale a cuenta recogerla de los árboles”.

La recogida del fruto es uno de los mayores gastos que tiene el agricultor. Ángel recogió el año pasado algo más de 30 mil kilos de cereza, este año espera recoger casi 40 mil pero cada kilo que procesa le cuesta algo más de 1 euro: “Un jornalero te recoge 60 o 70 kilos de cereza al día, si la vendes a un euro el kilo, se lo lleva todo el trabajador. Su sueldo más la seguridad social te deja en cero”.