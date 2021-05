El Partido Popular de La Rioja ha celebrado este lunes una jornada de trabajo en Logroño con parlamentarios del PP vasco para analizar la situación actual de la DOC Rioja. Un encuentro del que ha informado este mediodía en COPE Rioja la diputada regional, Noemí Manzanos, quien ha subrayado que “la integridad de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja nunca puede ser moneda de cambio entre Sánchez y el PNV para sus pactos políticos". "El PP no lo va a permitir y dará la batalla”, ha dicho la también portavoz de Agricultura en la cámara riojana.









Al término del encuentro, el presidente del Partido Popular en La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha afirmado que “Concha Andreu y el PSOE de La Rioja prefieren lavarse las manos y no defender los intereses del Rioja ni ante el Gobierno de Sánchez ni ante la UE para no incomodar al PNV. El Gobierno de Andreu -ha añadido- ha abandonado a su suerte al sector, como también lo ha hecho el Gobierno de Sánchez, rehén de sus acuerdos con los nacionalistas vascos, porque uno de los peajes de los pactos secretos para mantener a Sánchez en La Moncloa es la ruptura de la DOCa Rioja”.

En la jornada han tomado parte, además de representantes políticos, organizaciones profesionales agrarias, como ASAJA y UAGR, y bodegas de nuestra Comunidad.

“El Gobierno de Sánchez es una plaga para el Rioja y los socialistas riojanos miran para otro lado ante quienes pretenden romper un modelo de éxito de la DOCa por intereses políticos; callan ante quien no considera estratégico al sector en su reparto de fondos para combatir los efectos de la pandemia y no pelean lo suficiente para reclamar fondos comunitarios adicionales para un sector sin el que no se entiende esta Comunidad ni su futuro”, ha señalado.

Ceniceros ha destacado que, “frente a un PSOE de La Rioja que hace dejación de su responsabilidad, seguiremos defendiendo la unidad de la DOCa Rioja y un reparto justo de fondos para quienes anteponen la calidad a la cantidad. La política no tiene cabida en una denominación que debe protegerse ante cualquier injerencia, porque el vino es uno de los tesoros de esta tierra compartido con nuestros vecinos. El vino debe unir y nunca separar”, ha resaltado.

Al margen de esta cuestión, ha calificado la exclusión del vino de las ayudas directas aprobadas por Sánchez en el Decreto Ley de ayudas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por la pandemia como “un nuevo ataque al Rioja y a La Rioja. Sólo la firme oposición del sector y del PP en todos los frentes (Parlamento de La Rioja, Cortes Generales y Parlamento Europeo) ha motivado la rectificación, tarde y a regañadientes de Sánchez. Una rectificación con trampa, ya que se incluye al vino entre los nuevos sectores de actividad que podrán recibir las ayudas, pero sin fondos adicionales. Andreu calló y asumió el trágala de Sánchez, así como el ninguneo a una de las señas de identidad de esta tierra y motor económico de La Rioja”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Vasco, Carmelo Barrio, ha insistido en que “no es posible la división y la confrontación que busca el PNV también con el vino. El Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava se tienen que preocupar en este momento de apoyar a los viticultores, a las bodegas familiares con ayudas a fondo perdido, que ya hemos reclamado, y no generar más problemas en el sector. El nacionalismo se empeña en destruir lo que tanto ha costado construir en torno a Rioja como concepto y a la DOCa. Álava y La Rioja forman un buen equipo trabajando en todo el mundo a favor de nuestros vinos, algo que los nacionalistas quieren descomponerlo o reinterpretarlo”.