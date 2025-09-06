Más de 27.000 personas opositan para entrar en la Guardia Civil: ¿Cómo son las pruebas?

Un total de 27.614 personas se examinan este sábado en toda España para optar a una de las 3.118 plazas ofertadas este año en la Guardia Civil. En La Rioja, las pruebas se celebran en la Universidad de La Rioja, donde concurren 211 aspirantes, 125 hombres y 86 mujeres.

Las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos se desarrollan en 20 sedes repartidas por 12 comunidades autónomas, entre ellas Logroño. La información sobre los lugares de examen se ha difundido a través de la web oficial de la Guardia Civil.

Perfil de los aspirantes

Del total de opositores en el conjunto del país, 8.936 son mujeres, lo que supone un 32,36 %. También destaca el alto nivel de formación: 9.754 tienen titulación universitaria, de los cuales 980 cuentan con máster y 15 con doctorado. La edad media es de 27 años. Cómo son las pruebas

La oposición se divide en cuatro fases:

Conocimientos: examen teórico, psicotécnicos, idiomas, ortografía y gramática.

Pruebas físicas: circuito de agilidad, carrera de 2 kilómetros, flexiones y 50 metros de natación.

Entrevista personal: para evaluar la idoneidad psicológica.

Reconocimiento médico: valoración del estado de salud y la aptitud física.

Antes de esta fase de oposición, se celebró la de concurso de méritos, en la que se tuvieron en cuenta requisitos como edad (entre 18 y 40 años), nacionalidad española, ausencia de antecedentes penales y contar al menos con el título de Educación Secundaria. Formación posterior

Quienes superen todo el proceso se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) o al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid). Allí recibirán formación profesional durante un curso académico, que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Tras completar esta fase, pasarán a ser guardias civiles profesionales.