Los 11 municipios de La Rioja que contarán con un cajero automático fijo para combatir la despoblación rural

El Gobierno de La Rioja, dentro de su compromiso con la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación, ha puesto en marcha el plan ‘+CAR’, una iniciativa que llevará servicios financieros a los pueblos riojanos que hoy carecen de ellos.

las funciones que cubrirán los cajeros

En total, se instalarán cajeros automáticos en 11 municipios y se pondrán en circulación dos vehículos móviles que recorrerán los 117 pueblos que no cuentan ni con oficina bancaria ni con cajero fijo. El programa supondrá una inversión superior a dos millones de euros durante los próximos cuatro años.

En todos ellos, los cajeros estarán disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, y ofrecerán servicios como retirada de efectivo, consulta de saldo, cambio de PIN o de idioma, entre otros. Además, se valorará la incorporación de nuevas funcionalidades, como el pago de recibos, la recarga de móviles o la posibilidad de realizar transferencias e ingresos en efectivo.

Los municipios que contarán con un cajero automático fijo son: Viniegra de Abajo, Villavelayo y Anguiano (en el Alto Najerilla); Villanueva de Cameros y El Rasillo; Soto en Cameros y Jalón de Cameros (en el Camero Viejo); Santa Engracia del Jubera (en el Valle del Jubera); Los Molinos de Ocón (en el Valle de Ocón); Aguilar de Río Alhama (en el Valle del Alhama) y San Millán de la Cogolla (en el Valle del Cárdenas).

oficinas bancarias móviles en la rioja rural

El segundo lote del plan contempla la puesta en marcha de dos cajeros automáticos móviles, instalados en vehículos adaptados que recorrerán los 117 municipios riojanos sin servicio financiero. Estos vehículos, equipados con sistemas de seguridad, cámaras y alarmas, visitarán cada localidad al menos dos veces al mes, y contarán con personal de apoyo para ayudar a los vecinos en el uso del cajero.

La licitación se publicará en las próximas semanas, una vez completados los trámites administrativos. Las empresas interesadas dispondrán de entre dos y cuatro meses para la puesta en marcha del servicio.