Un perro ataca a sus dueños en una vivienda de Logroño: "No es por raza es por carácter"

Dos personas resultaban heridas hace unos días en su propio domicilio de Logroño por el ataque de un perro que habían adoptado recientemente. Un hombre y una mujer, de unos 30 años, alertaron sobre las 11.00 horas de que la 'pitbull', raza considerada potencialmente peligrosa, les había atacado y herido en su propia casa, a la que el animal había llegado en los últimos días. Hasta el lugar de los hechos, en el número 32 de la calle Bretón de los Herreros, se desplazaron tanto Policía Local como Bomberos de Logroño, así como servicios de emergencia del Sistema Riojano de Salud.

Según informó el Ayuntamiento de Logroño, los agentes de Policía Local tuvieron que utilizar escudos antidisturbios para protegerse y una pistola táser para reducir a la perra y facilitar que el lacero del Centro de Acogida de Animales de Logroño la recogiera e introdujera en la furgoneta del servicio para trasladar al animal a las instalaciones municipales.

Tal y como informó después la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, los heridos sufrieron mordeduras en brazos y piernas, aunque las heridas no revisten gravedad, y pese a ello fueron trasladados al Hospital San Pedro, donde se les dio el alta en el mismo día para regresar a su casa.

Pilar Mendoza, propietaria de Gallarza Centro Veterinario en Logroño, explica en COPE Rioja que "no es normal pero puede pasar si un animal muestra un comportamiento agresivo. Normalmente viene por un manejo inadecuado".

"No quiere decir que haya perros buenos y perros malos. Normalmente cuando un perro tiene un carácter malo es consecuencia de que no ha sido educado correctamente", detalla.

"Los problemas de agresividad suele ser un problema involuntario de desconocimiento de los propietarios que no saben interpretar las primeras señales". "Los perros muestran avisos como enseñar los dientes, las posturas de la cabeza, de las orejas... al no saberlo interpretar, no lo corrigen", explica.

"También debemos saber, por ejemplo, que no a todos los perros les gusta que les toquen, siempre debemos preguntar antes a sus dueños". Es otra de las recomendaciones de Pilar Mendoza.

El último ataque grave que había trascendido en Logroño de un perro de raza potencialmente peligrosa hacia una persona se produjo en julio de 2022, cuando un viandante fue mordido por un mastín sudafricano después de que este se escapara de un vehículo en el barrio La Estrella. Antes, en octubre de 2021, dos 'bull terrier' que se escaparon de una casa de la calle San Juan atacaron a un matrimonio que acabó en el Hospital San Pedro en un episodio que ellos describieron como "dramático".

había sido adoptado recientemente

El animal ha sido trasladado al Centro de Acogida de Animales de Logroño, donde permanecerá hasta que se decida su futuro.

Precisamente el Ayuntamiento de Logroño informaba hace unos días de que la junta de Gobierno local ha abierto un segundo expediente sancionador a la empresa Athisa, que gestiona el centro municipal, y está en trámite un tercero por irregularidades en el servicio.

otros ataques de perros en la rioja

Y también hace unos días trascendía que un perro había mordido a un peregrino que descansaba en la terraza de un bar en La Rioja. La Guardia Civil investiga a la dueña de ese perro que atacó y causó varias heridas en la cara a este peregrino.

Guardia Civil El peregrino con heridas en la cara

La investigación comenzó después de que la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil en La Rioja (teléfono 062) recibiera una alerta ciudadana. La llamada informaba de que un perro de gran tamaño había atacado y mordido a un peregrino en el rostro cuando se encontraba en la terraza de un bar en la localidad de Azofra.

De inmediato, agentes de la Oficina "Móvil de Atención al Peregrino" -OMAP- se trasladaron al lugar de los hechos y encontraron a la víctima, un peregrino francés de 37 años, con varias dentelladas en el rostro.

El herido fue evacuado al Centro de Salud de Nájera, donde recibió atención por las lesiones: una herida incisa de 4 cm de longitud y 2 cm de profundidad en el labio inferior, y otra de unos 6 cm de longitud en la región malar izquierda.

Después de recibir asistencia, el peregrino relató a los agentes que, mientras descansaba en la terraza de un bar de Azofra tras finalizar la etapa de su peregrinación, intentó acariciar a un perro que se encontraba tumbado y sin atar al lado de una mesa cercana.

Guardia Civil El perro de gran tamaño que atacó al peregrino en Azofra

En ese momento, el cánido se abalanzó sobre él y le propinó varias mordeduras; seguidamente, la propietaria del animal huyó del lugar con el perro sin preocuparse de las lesiones que había sufrido.