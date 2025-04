El optimismo de Poli Rincón con el Real Madrid a pesar de la derrota contra el Valencia: "Es complicado decirlo..."

El Real Madrid se dejó tres puntos vitales en su pelea por la lucha del título, este sábado en el Santiago Bernabéu contra el Valencia. El título liguero puede volverse azulgrana si el Barcelona no deja pasar esta concesión del actual campeón dentro de unas horas ante el Real Betis para poner seis puntos de distancia.

El conjunto de Carlo Ancelotti, que no hizo caso a las señales, ni a las que le habían avisado en muchos tramos de la temporada y en especial en sus dos últimos encuentros ni a las del debate sobre el lanzador de las penas máximas, con Vinícius, pese a su fallo en el Metropolitano, elegido como tirador por delante de Kylian Mbappé.

Mosquera hizo un gran partido en el Bernabeu

El Real Madrid, prácticamente tiró por la borda los primeros 45 minutos para estar una vez más por detrás en el marcador y su mejora, obligada, tras el descanso no le bastó porque esta vez la épica tuvo color del equipo 'che'.

en la segunda parte

Los de Carlo Ancelotti salieron con más intensidad del vestuario en la segunda parte. Lo suficiente para que Vinicius pudiera redimirse de su penalti errado, y para, así, poner el empate al partido.

Por eso, Ancelotti trató de aprovechar la ola y metió en el campo a Rodrygo Goes ante un Valencia que ahora sí se preparaba para sufrir y al que le costaba ya más salir y tener la pelota. Aún así, el balón parado le permitió otro susto, con un balón desviado por la cara de Diakhaby que puso a prueba los reflejos de Fran González. Mayores fueron los dos que recibió Mamardashvili en un remate de Mbappé que fue cerca del palo tras un buen centro de Fran García y una sensacional mano del georgiano a un remate de Valverde dentro del área tras un envío similar ahora del francés.

EFE Hugo Duro celebra el segundo gol del Valencia ante el Real Madrid

Pese al agobio, Corberán arriesgó con sus cambios para el cuarto de hora final con la entrada de Hugo Duro para jugar con dos delanteros y con Fran Pérez de carrilero. Endrick, junto a Camavinga y Alaba, fueron las últimas balas locales para encontrar el gol que les mantuviese en la pelea por LaLiga. Pero no sólo no llegó sino que el actual campeón además se desprotegió lo suficiente para que el Valencia se llevase más botín y le castigase con un cabezazo de Hugo Duro.

el optimismo de poli rincón

Un partido, que no gustó a Poli Rincón que aseguró tener "una sensación malísima". A pesar de eso, "te oigo dar datos y veo que 19 veces hemos rematado. Hemos llegado 28 veces al área contraria. Hemos sacado 9 córner. Hemos tenido un 66 %, otra vez casi un 70 % de posición del balón y no hemos ganado el partido. ¿Qué hemos jugado mal? Sí. ¿Qué ha pasado lo que ha pasado y hemos visto lo que hemos visto? Totalmente. ¿Qué hemos tirado el primer tiempo? Totalmente de acuerdo contigo. En el segundo tiempo lo hemos intentado, hemos intentado mucho más, pero la verdad es que no hemos podido".

Además, alabó el trabajo del portero del Valencia que "ha hecho un partido extraordinario, y quizás ha salvado al equipo. Y luego a partir de ahí, en una última jugada que han tenido, que el Madrid ya estaba arriba, te meten el segundo gol y te ganan el partido, que era el riesgo que teníamos que correr".

Pero eso no es todo, porque, a pesar del mal partido, todavía cree "le vamos a ganar los dos partidos al Arsenal. Que la gente se quede tranquila, que vamos a llegar a la semifinal de la Copa de Europa otra vez".