Los peatones, hartos: "Los patinetes se han adueñado de la calle”

A partir de 2026, será obligatorio contratar un seguro para los patinetes eléctricos en España

Logroño, peatones en la calle Portales
A partir de 2026, será obligatorio contratar un seguro para los patinetes eléctricos en España.

Álvaro de los Ríos

Logroño - Publicado el

1 min lectura

