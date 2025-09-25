COPE
Patxi, el bilbaíno que se pierde entre las irresistibles degustaciones de las Peñas en la Plaza del Mercado de Logroño

Desde el picadillo hasta el lomo con pimientos, el visitante disfruta de la esencia matea en uno de los rincones más sabrosos de Logroño

La ciudad vibra al son de las jotas y el aroma de los pinchos
Un turista de Bilbao en las fiestas de San Mateo de Logroño

Álvaro de los Ríos

Logroño - Publicado el

1 min lectura

