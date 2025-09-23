Habla un feriante: Este es el gran desafío que amenaza la continuidad del sector
Un feriante ha alzado la voz para poner sobre la mesa el principal problema que atraviesa el sector. Con años de experiencia recorriendo fiestas y ferias, asegura que la situación actual amenaza seriamente su modo de vida y el de cientos de familias que dependen de este oficio tradicional
Logroño - Publicado el
1 min lectura
Temas relacionados
Escucha en directo
En Directo COPE LOGROÑO
COPE LOGROÑO
"Las pulseras fallan porque a estos les falla todo y han fallado el Ministerio de Justicia, el de Interior, que además miente, y por supuesto, el de Igualdad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h