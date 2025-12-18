La Maratón Ciudad de Logroño abre inscripciones para 2026 con el reto de repetir el éxito de la última edición

Se ha presentado la duodécima edición de la Maratón Ciudad de Logroño, que se celebrará el próximo 4 de octubre de 2026. Su director de carrera, Carlos Marco, ha anunciado la apertura de inscripciones para un evento que el año anterior batió todos sus récords de participación.

Un éxito de récord en 2025

La edición de 2025 superó los 2.500 inscritos, con corredores procedentes de todas las comunidades autónomas de España. La Rioja encabezó la participación con un 27,83%, seguida de Madrid (13,89%) y Barcelona (10,81%). El evento también tuvo una importante repercusión internacional, con atletas de 23 países distintos y una difusión que superó los 35 millones de visualizaciones en redes sociales.

Inscripciones y precios para 2026

Las inscripciones para 2026 ya están abiertas con un cupo máximo de 2.500 participantes para sus tres modalidades (10k, media maratón y maratón). El director de la carrera ha recordado que “el año pasado se agotaron para agosto las 2.500 inscripciones”, por lo que ha invitado “a todos aquellos que quieran participar a que no demoren mucho su inscripción”.

Se han establecido tres tramos de precios. El primero, hasta el 3 de agosto o hasta alcanzar las 500 inscripciones, ofrece precios de 20 euros para la 10k, 25 euros para la media maratón y 25 euros para la maratón. Los precios se incrementarán progresivamente en las siguientes ventanas, que se extenderán hasta el 30 de septiembre, con un precio final de 24, 36 y 40 euros, respectivamente.

Correr la maratón puede ser gratis

Una de las grandes novedades es que, gracias al patrocinio de SAP G renovables, la maratón de Logroño puede correrse gratis. La empresa devolverá el importe de la inscripción a los primeros 500 inscritos en la distancia de maratón que logren finalizar la prueba. “Maratón Logroño es la única maratón del mundo que se puede correr gratis”, ha destacado la organización.

La salida de la maratón y media maratón se realizará desde el Espolón de Logroño, mientras que la 10k partirá desde el final de la calle Lobete. Toda la información y el proceso de inscripción están disponibles en la página web oficial del evento, MaratónLogrono.es.