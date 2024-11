Una vecina de Ibiza desmiente un mito que dicen los turistas sobre la vivienda en la isla: "Tengo casa y no"

Un video viral de TikTok ha desmentido uno de los mitos más repetidos por los turistas sobre la vida en Ibiza. En él, Mar, una vecina de la isla, se muestra muy clara al hablar sobre las realidades de vivir en este paraíso del Mediterráneo. En un contexto donde los turistas y residentes tienen diferentes percepciones sobre la vida en la isla, Mar ha decidido romper el silencio sobre varios dichos populares que circulan sobre los ibicencos y las dificultades que enfrentan para vivir allí.

"Soy de Ibiza y aunque tenga casa aquí no me llueve el dinero", asegura Mar con firmeza en el video, desmintiendo la creencia extendida de que los residentes en la isla disfrutan de una vida fácil y lujosa gracias a la llegada masiva de turistas, sobre todo en verano. Este mito, que asocia la propiedad de una vivienda en Ibiza con una vida económica desahogada, no se ajusta a la realidad para muchos de los que viven en la isla todo el año.

Mar explica que tener una casa en Ibiza no garantiza una vida sin problemas económicos, y que, a pesar de lo que se pueda pensar desde fuera, muchos residentes luchan con los elevados precios de la vivienda, la falta de oportunidades laborales y los costos generales de la vida en la isla. "La vida aquí no es un cuento de hadas", afirma, dejando claro que las dificultades que enfrenta un residente de Ibiza a menudo no se corresponden con la imagen que muchos turistas tienen de la isla.

Además de desmentir este mito relacionado con la vivienda y la economía, Mar también hace frente a otras ideas erróneas que se han repetido a lo largo de los años. Con un tono relajado y cargado de humor, hace referencia a otros dichos populares como "Soy de Ibiza y en verano nos invaden los guiris" o "Soy de Ibiza y si en invierno estamos abiertos", dejando entrever que, aunque la isla esté llena de turistas durante la temporada alta, los residentes también disfrutan de su propio espacio y tranquilidad fuera de la temporada turística.

Mar también aborda otro mito relacionado con las fiestas, afirmando que, aunque Ibiza sea famosa por su vida nocturna, no todo en la isla se resume a discotecas y música electrónica. Los ibicencos tienen una vida cotidiana que, en muchas ocasiones, se aleja del bullicio turístico, disfrutando de "buenas playas" y la tranquilidad de los pueblos de la isla, lejos de los estereotipos que los turistas se han formado sobre la vida nocturna de Ibiza.

Uno de los puntos que Mar destaca con mayor énfasis es la falta de universidad en la isla. En el video, corrige la idea equivocada de que Ibiza no tiene formación universitaria propia, subrayando que “sí, en Ibiza también tenemos educación superior”, y que no todo el que vive en la isla necesita mudarse a la península para poder estudiar.

Por último, Mar no olvida poner en evidencia otro mito muy extendido: "Soy de Ibiza y aquí también llueve". A pesar de la imagen de sol y calor que la isla proyecta durante todo el año, Ibiza también experimenta lluvias, especialmente durante los meses de invierno.

El video viral de Mar en TikTok ha ayudado a poner en perspectiva algunas de las creencias más extendidas sobre la vida en Ibiza. Lejos de ser una isla en la que todo es fácil y lujoso, los residentes ibicencos enfrentan las mismas dificultades económicas y sociales que otros habitantes de ciudades turísticas de todo el mundo. Con su video, Mar ha querido romper con esos mitos y dar voz a los que viven en la isla todo el año, mostrando una visión más realista y matizada de lo que realmente significa ser ibicenco.