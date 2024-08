Va de viaje a Ibiza en familia y la noticia que recibe en el barco cambia su vida: "Me miraba con una cara..."

En pleno mes de agosto, en 'Herrera en COPE' hemos querido preguntar a nuestros oyentes por sus experiencias de viaje en el mar. En concreto, si han cogido un barco alguna vez o han ido de crucero y cuál ha sido su experiencia a bordo.

La primera fósfora que ha llamado se llama Montse y ha explicado lo que vivió en su primer crucero. "Realicé un crucero en 2010 saliendo de Dinamarca y el mar empezó a estar un poco bravo. En mitad de la cena, todo lo que había encima de la mesa cayó de repente", ha empezado a explicar.

"Nos empezaron a decir que teníamos que salir del restaurante. Bajamos las escaleras de culo y fuimos a la sala de fiestas. Cada vez que el barco cogía una ola, nos levantábamos directamente de la silla. Por los pasillos te puedes imaginar después de cenar. La gente se fue a dormir con los chalecos puestos.

Apagaron las luces y crujía como si fuera el Titanic, nosotros teníamos el camarote donde estaban los botes salvavidas. Al día siguiente la mitad de la tripulación estaba mala, no podía trabajar. Fue mi primera experiencia en un crucero, pero no la última. Mantenerse en pie en las excursiones, al bajarse, era muy difícil",

Tirado en mitad del mar

Por su parte, Juan Pablo ha contado en 'Herrera en COPE' una experiencia que vivió en primera persona. "Un familiar tenía un barco pequeño, le pedí que me lo dejara para sacarle partido, me llevé el barco al mar y me puse a navegar. Era un barco muy pequeño, de unos 4 metros de eslora. Me empecé a alejar de la costa y empecé a sentir miedo".

En un momento dado, se paró el motor y se quedó tirado en medio del mar, en un día que además era martes 13.





"No sabía que hacer, junto al barco había un depósito, pensé que lo podía arreglar. No se me ocurrió otra cosa que con una llave de bujías que encontré, desenrosqué una llave y se me cayó al fondo del mar.

Tuve que esperar allí un montón de horas, cuando empezó a oscurecer comencé a gritar porque había barcos que se acercaban al volver y uno me remolcó", ha explicado en 'Herrera en COPE'.

Noticia inesperada de camino a Ibiza

La experiencia de Ana comienza saliendo de puerto en dirección a Ibiza en el barco de su tío, que estaba muy bien acondicionado y contaba con todas las comodidades.

"Mi marido y yo llevábamos muchos años subiendo en barco sin ningún mareo ni nada. Mi tío nos ofrece ir hasta Ibiza, pasar allí unos días y volver con un capitán que había contratado y todo", explica.

Sin embargo, a los pocos minutos de salir, se dio cuenta de que algo no iba a bien: "Salimos y a los dos minutos un mareo, unas olas de metro o metro y medio. Mi marido me pregunta a la media hora y yo me di cuenta de que estaba embarazada. Mi tía mirándome con una cara... Nos tiramos ocho días en Ibiza con la sorpresa de que íbamos a ser padres".

Crucero en primera clase

Por su parte, María es una apasionada de los cruceros: "Fuimos a la agencia a pedir un crucero, nos dieron uno. Yo dije que no hacía falta coger balcón en la habitación porque es más caro y total solo vas a dormir. Baleares, Italia, Costa azul.

Cuando fuimos a pagar nos dice la agencia que no quedan camarotes interiores y nos han dado uno exterior por el mismo precio. Nos dieron uno de primera especial, tenía una terraza. Nos traían las bebidas. Lo pasamos fenomenal".

Escucha estas y muchas otras historias de nuestros oyentes en el audio que puedes encontrar a continuación.

