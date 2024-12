Corre una carrera en Ibiza y los ánimos que le da su madre en mitad del recorrido dan la vuelta al mundo: "Gracias, mamá"

La isla de Ibiza, famosa por sus fiestas y paisajes idílicos, ha sido escenario de una historia que ha conquistado las redes sociales en todo el mundo. Elena, una joven deportista que participaba en una de las maratones más populares de la isla, no solo se enfrentó al reto físico de la carrera, sino también a los gritos de ánimo de su madre, que han logrado dar la vuelta al mundo.

Durante el recorrido, mientras Elena se encontraba en uno de los tramos más exigentes de la prueba, la voz inconfundible de su madre se escuchó en el vídeo que la joven grababa en TikTok. "¡Venga! Que ya me iba... Que aún te quedan muchos kilómetros, hija mía", le decía la madre, sin perder la energía ni el ánimo, como si fuera la primera vez que animaba a su hija en una carrera. Elena, sin perder el buen humor, respondió en tono irónico y agradecido: "Gracias por los apoyos, mamá".

Lo que parecía ser una simple grabación se convirtió en un fenómeno viral, alcanzando miles de visualizaciones y cientos de comentarios de personas que se sintieron identificadas con el tipo de apoyo maternal tan característico de una generación de madres españolas, como destacan en los comentarios.

Alamy Stock Photo Sendero entre los pinares de la montaña de la isla de Ibiza

La publicación, que ha desbordado los límites de la isla y se ha expandido por todo el mundo, no solo ha cosechado reacciones de simpatía, sino también de nostalgia y humor. Los usuarios han inundado los comentarios con frases como: "Tranquila sabiendo que todos tenemos la misma madre", "Con madres así para qué quieres enemigos", o "Mi madre es igual, no te preocupes, no eres la única, te comprendo tanto".

Los ánimos que le da su madre

Otras reacciones han sido igual de jocosas, como el comentario de un usuario que apuntó: "Ni un chute de glucosa te hubiese dado tanta fuerza", en referencia al "extra" de energía que muchos sienten al recibir ánimos tan efusivos.

Otros, con tono de broma, afirmaron: "Creo que todas o la mayoría de las madres de la generación de 80-90 son así", e incluso hubo quien bromeó diciendo: "Le ha faltado decirle: ¡Qué se me pegan las lentejas!"

La espontaneidad y el carácter de la madre de Elena han sido clave para que este momento se haya convertido en un auténtico fenómeno viral. Aunque Elena intentaba concentrarse en la carrera, los ánimos maternos la hicieron sonreír, y el apoyo incondicional de su madre se hizo viral rápidamente por su naturalidad y frescura.

Alamy Stock Photo Ibiza, Baleares, España: ruta de senderismo por Balafia, un histórico pueblo de montaña del norte. Muro de piedra seca

La reacción de los internautas ha sido unánime: han agradecido el toque de humor y la cercanía que transmite la escena, que refleja cómo las madres, con sus comentarios espontáneos, son una fuente de apoyo incondicional para sus hijos, más allá de la distancia o el contexto. La imagen de Elena y su madre ha dejado claro que no hace falta ser un gran atleta para encontrar fuerza en las palabras de los seres queridos.

"Gracias, mamá"

Entre los miles de comentarios que ha recibido el vídeo, se destacan también algunas anécdotas personales: "Mi madre también me da ánimos así, y tengo que reconocer que, sin sus palabras, a veces no sé si seguiría", escribió un seguidor.

Elena y su madre, sin quererlo, han conseguido que un pequeño momento de apoyo en medio de una maratón se haya convertido en un símbolo de ese tipo de relaciones familiares tan universales, que siguen haciendo sonreír y emocionar a las personas, tanto en Ibiza como en cualquier rincón del mundo.