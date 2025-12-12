COPE
El Mirall de l'Església 12 de diciembre de 2025

Mesa redonda: ¿Qué le sobra y qué le falta a la Iglesia para conectar con la sociedad de hoy? Internvienen: Jaume Ribas, María Fernanda de Andrés y Rafael Mas. 

