Rescatados 11 migrantes a la deriva cerca de Menorca, cuatro en estado grave

Imagen de archivo de un rescate de migrantes a bordo de una patera.

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil rescataron este viernes a un total de 40 personas migrantes en dos operaciones de emergencia en Baleares. Una patera con 11 ocupantes fue localizada a 35 millas al sureste de Menorca, un hecho poco habitual en la ruta migratoria desde Argelia, y otra con 29 personas llegó a la isla de Cabrera.

El aviso lo dio un velero francés que avistó la embarcación sin rumbo en alta mar. La alerta fue transmitida a Salvamento Marítimo de España, que activó un dispositivo de rescate sobre las 19.40 horas. A bordo viajaban 11 hombres de origen subsahariano, todos en situación de agotamiento extremo.

Cuatro de los migrantes estaban en estado grave por deshidratación y fueron ingresados en el hospital Mateu Orfila de Maó tras recibir atención de los equipos médicos del 061 en el puerto. El resto también presentaba síntomas de debilidad y falta de agua, aunque su estado no revestía tanta gravedad.

La llegada de pateras a Menorca es muy poco frecuente, dado que la isla es la más alejada de África y las rutas suelen concentrarse en Mallorca, Cabrera o Ibiza.

Rescate complejo en Cabrera

Horas antes, otro grupo de 29 migrantes había logrado desembarcar en Cabrera, al sur de Mallorca, pero quedaron atrapados en una zona escarpada de difícil acceso.

El operativo se prolongó durante más de cuatro horas, entre las 13.44 y las 18.00 horas, y requirió de medios aéreos y marítimos de la Guardia Civil, además del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Finalmente, los 29 migrantes fueron evacuados con seguridad y recibieron asistencia humanitaria.

Balance de llegadas en Baleares

Con estas dos pateras, ya son 258 las embarcaciones llegadas de manera irregular en lo que va de 2025 a Baleares, con un total de 4.859 personas. La cifra se aproxima a las 5.882 registradas durante todo 2024, según el Informe Anual de Seguridad Nacional.

Las llegadas se concentran mayoritariamente en Cabrera y la costa sur de Mallorca, aunque el episodio de Menorca refleja que las rutas migratorias pueden dispersarse y aumentar la peligrosidad de las travesías.

La combinación de calor extremo, falta de agua y trayectos más largos multiplica el riesgo para la vida de quienes intentan alcanzar el archipiélago en patera.