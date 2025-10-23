Soldevila se emociona con la victoria del Hércules en su momento más difícil

Oriol Soldevila vivió este miércoles una jornada cargada de emociones. A pesar de la grave lesión de rodilla que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego varios meses, el jugador del Hércules pudo celebrar la victoria de su equipo por 3-0 desde la grada. Ha sido un momento "muy muy emocionante", según sus propias palabras, que ha compartido junto a su familia, desplazada desde Barcelona, su pareja y la afición.

Una alegría en su peor momento

A pesar de la difícil situación, Soldevila se muestra optimista. "La gente que me conoce a mi alrededor sabe que siempre intento sacar lo positivo", confiesa. Considera que el triunfo del equipo es "otra alegría dentro de todas las que van a venir, estoy seguro", y afirma que su objetivo ahora es animar desde fuera, que es lo que le "toca ahora".

El cariño de Alicante y del vestuario

El futbolista quiso agradecer el enorme cariño que está recibiendo tanto desde dentro del vestuario como de la afición. "Mucho, mucho, la verdad que una pasada", destacó Soldevila, visiblemente emocionado. Tal es el apoyo que incluso sus compañeros bromean con él: "Me hacen las bromas en el vestuario algunos, de que no paran de ver cosas mías, que qué pesado soy".

Estoy muy contento, muy emocionado, leo todo, ha sido una locura"

Finalmente, el jugador expresó su deseo de que este apoyo incondicional se mantenga en el tiempo. "Espero que ese cariño siga hasta que vuelva", concluyó, con la vista puesta en su recuperación y su regreso al campo.