El PP de Maó condiciona el Plan Económico-Financiero a una rebaja del 50% en la factura del agua y una bajada del IBI

El Partido Popular de Maó ha anunciado que no dará su apoyo al Plan Económico-Financiero presentado por el equipo de gobierno socialista si no se aplican rebajas fiscales y compensaciones a la ciudadanía. La propuesta incluye una reducción del 50% en la tasa del agua debido a la situación de suministro con altos niveles de nitratos que afecta a la población desde hace un año.

Además, los populares plantean una bajada del 3% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el mantenimiento de las tarifas actuales de los servicios municipales y comparecencias trimestrales del alcalde para informar sobre la evolución del plan económico.

El PP sostiene que la actual situación financiera del Ayuntamiento es consecuencia de una planificación deficiente de los presupuestos, que habría generado desajustes entre ingresos y gastos y una recaudación municipal insuficiente. Según datos del consistorio, el ejercicio 2024 cerró con un déficit presupuestario de 439.000 euros.

Los populares también consideran que la ejecución presupuestaria ha sido irregular, con una falta de previsión financiera que ha obligado a elaborar un plan económico para equilibrar las cuentas.

Oposición firme al Plan

En el último pleno, el PSOE no logró sacar adelante el Plan Económico-Financiero debido a la oposición de PP y Ara Maó, lo que deja al equipo de gobierno en una situación de minoría que obliga a buscar acuerdos. El PP mantiene que solo apoyará el plan si se cumplen sus condiciones para aliviar la carga fiscal de los vecinos y garantizar una mayor transparencia en la gestión municipal.